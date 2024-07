Elvir Bolić o nastupima reprezentacija iz regije na EURO 2024: Srbija je malo veće razočarenje

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Bolić prokomentarisao je nastupe reprezentacija bivše Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Elvir Bolić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i najvećih turskih klubova Galatasaraja i Fenerbahčea, u izjavi za sarajevski "Dnevni avaz" prokomentarisao je nastupe "zmajčeka", "orlova" i "kockastih", koji su na EURO 2024 igrali promjenljivo.

"Slovenci su, gledajući na sve faktore, napravili dobar rezultat. Dobro su igrali. Što se tiče Srbije, ona je malo veće razočaranje. Gledajući u igrače koje imaju, mislim da, bez obzira na osvajanje dva boda, igra nije bila zadovoljavajuća. Zašto je to bilo tako, ne znam. Hrvatska je mogla proći- Dva puta su gubili bodove u posljednjim minutima. Da u bilo kojoj nije primila gol, onda bi prošli. Nisu oni toliko razočarali. Gledajući te dvije utakmice, nisu ovaj put imali sreće. Bilo je to evropskih i svjetskih prvenstava kad su igrali i lošije pa prolazili na sreću, ali ovaj put im je ona okrenula leđa. Da su prošli, bili bi težak protivnik za sve. Očito je i da kod njih dolazi do smjene generacija. I to ne samo kod njih, već kod mnogih reprezentacija", rekao je Bolić.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Podsjetimo, Bolić je u decembru 1991. godine iz matičnog zeničkog Čelika prešao u Crvenu zvezdu, gdje je ostao samo pola godine.

Zbog političke situacije i početka rata u Bosni i Hercegovini, u junu te godine je napustio kamp reprezentacije Jugoslavije i rukovodstvu crveno-bijelih Draganu Džajiću i Vladimiru Cvetkoviću saopštio da se neće vraćati u Beograd.

Otišao je u Tursku, gdje je osim Galate i Fenera, tokom karijere branio boje Gazijantepspora, Istanbulspora i Malatjaspora, a nastupao je i za španski Rajo Valjekano. Igračku karijeru je okončao u Rijeci 2006. godine.

U dresu "zmajeva" odigrao je 51 utakmicu i postigao 22 gola.