Velike promjene u Superligi Srbije: Svi saglasni osim Partizana!

Ova sezona će se igrati sa dva bonus igrača u sastavu.

Nova sezona Superlige Srbije će se igrati sa dva bonus igrača! Kako prenosi "Sportski žurnal" 15 od 15 klubova je glasalo da već od starta sezone 2024(25 dvojica mladih igrača budu obavezna u startnih 11 na mečevima Superlige. Bonus igrači će biti oni koji su rođeni 2002. godine ili ranije. Svi klubovi koji će nastupati u Superligi naredne sezone osim Partizana su glasali za ovaj prijedlog, dok su crno-bijeli bili za to da se pravilo primjenjuje od sezone 2025/26.

"Ako pričamo o bonusima, ako pričamo o srpskom fudbalu, moramo da imamo egzaktne podatke, da se pripremimo za to. Ako kažete danas, a postavite bonuse za 15 dana, to je neprofesionalni i nekorektno. Zavisi koje će godište biti bonus. Ako je igrač od 23 godine bonus, to nema smisla. Ako je bonus strani igrač koji igra za stranu reprezentaciju i ima srpski pasoš, to je smiješno i neozbiljno i nije dobro za srpski fudbal. Mi jesmo za, ali ajde da to ide nekim redovnim putem, da bude izglasano za sljedeću sezonu, da se pripremimo. A ne da se klub priprema za godište 2004. pa kupi igrača a onda postoji mogućnost da bonus bude 2002. godište. Ne vjerujem da bi bili toliko neozbiljni da 20 dana pred početak prvenstva promjene pravila. Pravila se u UEFA govori za narednu godinu. Nadam se da će biti dobro za srpski fudbal. Ja sam za to da guramo našu djecu. Sjećate se da sam igrao sa dva-tri mlada igrača i kada nije bilo pravila o bonusima", rekao je trener Partizana Aleksandar Stanojević o pravilima bonus igrača kada je dolazio u klub.

Sezona u srpskom fudbalu počinje 20. jula, tako da je dvije nedjelje pred početak prvenstva odlučeno da ipak dva bonusa startuju u svakoj ekipi naredne sezone.

