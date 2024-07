Ona je MVP Evropskog prvenstva: Dečku "ukrala" trofej, a svi pričaju da je najljepša žena fudbalera (FOTO)

Ljepotica iz Engleske u drugi plan bacila i sjajnog fudbalera zbog kojeg je došla na Evropsko prvenstvo.

Izvor: Instagram/tolami_benson/printscreen

Fudbalska reprezentacija Engleske igraće polufinale Evropskog prvenstva nakn što je poslije boljeg izvođenja penala savladala Švajcarsku. Junak tima Gareta Sautgejta bio je krilni napadač Arsenala Bukajo Saka, pošto je mladi ofanzivac prvo postigao gol za izjednačenje u 80. minutu, a zatim pogodio i sa bijele tačke u penal-seriji. Trofej za najboljeg igrača meča nije završio u njegovim rukama.

Sa njim je za svoj Instagram nalog pozirala Tolami Benson, ljepotica koja je u dugogodišnjoj vezi sa engleskim reprezentativcem. Ona je ispratila svaki od dosadašnjih mečeva engleske na EURO 2024 i na mnogima je privukla pažnju nevjerovatnom ljepotom koja je krasi. Iako se na utakmicama ne pojavljuje provokativno obučena - uglavnom je to dres njenog izabranika, kao i kad gleda Arsenal - Tolami je u po mišljenju mnogih zvijezda ovog takmičenja.

Iako je do početka turnira bila relativno nepoznata u Evropi, gospođicu Benson nakon samo nekoliko mečeva reprezentacije brojni fudbalski fanatici sada smatraju najljepšom ženom fudbalera. Pogledajte kako izgleda Tolami, djevojka koju ljubi Bukajo Saka:

Pored Tolami Benson u sijenci je čak i Bukajo Saka koji bi trebalo da bude jedan od najjačih Sautgejtovih aduta. On je od sedme godine član Arsenala i prošao je kroz sve mlađe kategorije do seniorskog tima, gde je danas jedan od najbitnijih igrača Mikela Artete. to ga je preporučilo reprezentaciji u kojoj suvereno drži mesto na desnom krilu, a protiv Švajcarske je i spasao reprezentaciju ispadanja.

Do sada je odigrao 38 mečeva i postigao 12 golova za reprezentaciju, a ukoliko englezi planiraju da osvoje turnir on će morati da zablista i u naredna dva meča.