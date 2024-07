U Engleskoj mnogo kritikuju Gereta Sautgejta, ali ima i drugih mišljenja: On treba da dobije statuu!

Geret Sautgejt možda ne igra lijep fudbal, ali zato donosi rezultate.

Engleska je prvo odigrala prilično slabo u grupi sa Srbijom, Slovenijom i Danskom na ovom Euru, zatim su jedva prošli Slovačku, pa su eliminisali Švajcarsku na penale i otišli u polufinale! Ipak, većina javnosti redovno kritikuje selektora Gereta Sautgejta i traži njegovu smjenu, a sada je jedan profesor matematike imao šta da poruči kolijevci fudbala zbog toga.

Bobi Sigal, profesor, matematičar, statističar i prezenter na BBC-u veliki je navijač Vest Hema i reprezentacije Engleske, a uživo je u programu analizirao rezultate selekcije prije dolaska Gereta Sautgejta na čelo nacionalnog tima 2016. godine.

"Ovo je englesko fudbalsko naslijeđe prije Gereta Sautgejta. 2016. godine na Euru smo izgubili u osmini finala od malenog Islanda. Na Svjetskom prvenstvu 2014. smo završili kao posljednji u grupi sa Kostarikom. Nismo pobijedili nijedan meč. Na Svjetskom prvenstvu 2010. smo izgubili u osmini finala 4:1 od Njemačke, ponizili su nas.2008. godine se nismo ni kvalifikovali za Evropsko prvenstvo. Od 2002. do 2006. smo imali zlatnu generaciju sa Bekamom, Skolsom, Ovenom, Džerardom, Lampardom i nikada nismo otišli dalje od četvrfinala. To je pravo fudbalsko naslijeđe Engleske", zagrmio je Sigal.

Indijac koji je odrastao u Londonu i postao poznato TV lice prethodnih godina istakao je da za 48 godina Engleska nije imala ovoliko uspjeha kao za šest godina otkako je Sautgejt na čelu tima. A sada u polufinalu sa Holandijom on ima šansu da obezbijedi još jedno finale Englezima.

"Ali otkako je 2016. godine stigao Geret Sautgejt došli smo do polufinala Evropskog prvenstva, došli smo u finale Eura, na Svjetskom prvenstvu smo izgubili u četvrtfinalu od Francuske, ali pošto su tada bili svjetski šampioni to je prihvatljivo. Ako pogledate podatke, kao statističar moram da kažem da smo od 1968. do 2016. dobili šest nokaut mečeva. To je 48 godina. A u šest godina otkako je Geret Sautgejt selektor pobijedili smo u sedam nokaut mečeva. Zato me ne zanima što fudbal nije lijep, ovaj čovjek treba da dobije statuu", rekao je Sigal.

