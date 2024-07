Saša Janković oštro po Francuzima: Mbapeu je bitnija politika, baš takvi su i bili

Srpski trener u studiju RTS-a oštro komentarisao pristup francuskog tima Evropskom prvenstvu. Prije svega njegovog najboljeg igrača.

Izvor: RTS/Screenshot

Srpski fudbalski trener Aleksandar Saša Janković rekao je da je pravda više nego zadovoljena time što je Španija izbacila Francusku u polufinalu Evropskog prvenstva i ušla u finale. Podsjetio je na to da je Kilijan Mbape na početku turnira govorio da su mu važniji izbori u Francuskoj i to se vidjelo na terenu, jer je u šest utakmica Francuske on postigao samo jedan gol - iz penala. I to na početku ljeta tokom kojeg je samo za potpis sa Real Madridom dobio bonus od 150 miliona evra.

"Apsolutno je pravda zadovoljena, dvostruko. Pravda je zadovoljena da Španci prođu baš ovakvi kakvi jesu i da ispadnu Francuzi, kakvi su bili na Euru, počev od prve konferencije za štampu na kojoj Mbape kaže da nije bitan meč, već neke političke stvari. Dakle, dvostruko je pravda zadovojlena - Špancima svaka čast, na igri, ponašanju, skromnosti, timskom duhu... Tim prepun individualnog kvaliteta, mladih i starih, vidjeli ste Navasa sa 38 koji igra iza Jamala, koji nema ni 17, vidite fantastičan timski duh, ne postoji nijedan egocentrik i to je nešto što ih vodi, nosi, tome ostaju dosledni i kad ih ne ide. U ranoj fazi su danas primili neočekivani gol poslije promašenog zicera Fabijana Ruiza, vratili su se vrlo brzo majstorijom Jamala i uzeli kontrolu nad utakmicom".

"Tako se pravi smjena generacija!"

Naglasio je Janković i značaj velikog rada selektora De la Fuentea. "Sve zasluge idu selektoru Luisu de la Fuenteu, mekano se odvija smjena generacija, on to kontroliše majstorski, ima dosta teških izbora, on je morao da ih napravi, Navas je sa 38 godina došao kao alternativa Karvahalu umjesto Pedra Pora, igarča koji je imao sjajnu sezonu u Totenhemu. Svi ti izbori su opravdani, jer ekipa ovako sjajno izgleda i demonstrira timski duh".

Španci će u nedjeljnom finalu u Berlinu igrati protiv pobednika utakmice Engleska - Holandija (srijeda, 21 čas)