Borac i Velež večeras kreću u borbu za Evropu: Oba meča pred domaćom publikom, evo gdje je prenos

Velež i Borac će odigrati svoje prve zvanične utakmice u novoj sezoni u to u okviru kvalifikacija za evropska takmičenja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Pripreme su gotove, sad kreće ono pravo! Fudbaleri Borca i Veleža večeras započinju evropsku avanturu.

Prvi će na teren "rođeni" koji svoju utakmicu igraju od 20 časova. Protivnik je vicešampion Andore Inter kojem je titula u prošloj sezoni izmakla za tri boda.

Meč kvalifikacija za Konferencijsku ligu igra se na stadionu Grbavica, a iz Veleža pred meč su poručili oba tima imaju podjednake šanse u ovom okršaju.

"Znamo da smo Velež i da smo veliki klub u BiH. Ne vidim da moramo proći, mislim da svi igraju i treniraju i pokušavaju pobijediti utakmicu. Doveli su trenera koji može pomoći toj ekipi. U modernom fudbal to ne postoji. Moramo respektovati, mislim da su šanse 50-50. Sutra možemo pokazati koliko smo daleko fizički i taktički, koliko možemo našu ideju igre držati. To su meni bitne stvari. Ja ću sutra puno odgovora dobiti o tome kakva je ekipa stvarno. U tome, moramo i pobijediti. To su neke stvari koje želimo. Ekipa ima pozitivan karakter. Dugo sam u fudbalu, vodio sam dosta ekipa, ali u tako kratkom periodu nisam puno puta doživio da jedna ekipa gleda da to tako izradi, ideju igre. Mislim da su to dosta dobro prihvatili. Sa pozitivnom energijom idemo sutra u utakmicu, a onda je možemo analizirati. Opet će se priključiti jedan-dva igrača. Nismo ni mogli staviti sve na listu. Stvarno mi je žao. To je isto bila bitna situacija. Moramo se naći“, rekao je trener Veleža Damir Čanadi.

Direktan TV prenos ovog meča će biti na kanalu Arena 1 Premium.

Sat vremena kasnije na teren će i fudbaleri Borca koji će u prvom pretkolu Lige šampiona snage odmjeriti sa Egnatijom. Biće ovo debitantski nastup za šampiona Albanije u kvalifikacijama za Ligu šampiona te su ovu utakmicu okarakterisali kao istorijsku.

Njihov trener Edlir Tetova u najavi meča rekao je kako očekuje težak meč te je nahvalio brzinu fudbalera banjalučkog kluba. Prema njegovom mišljenu ključna će biti druga utakmica, a sutra bi bio zadovoljan i neriješenim rezultatom.

"Biće ovo teška utakmica, pratio sam Borac u Sloveniji jer smo bili blizu na pripremama. Jako su strpiljivi kada grade igru, ali pružićemo im otpor. Prema onome što smo vidjeli, nismo mogli mnogo saznati o fudbalerima pojedinačno, ali znamo da Boraci ima jako brz tim koji je jako dobar u tranziciji. Za nas bi neriješen rezultat bio povoljan, jer ćemo imati vremena da upoznamo našeg protivnika i spremimo se za revanš utakmicu. Mislim da će druga utakmica biti ključna, ne samo za nas nego i za ekipu Borca. Imaćemo priliku da saznamo jedni o drugim neke stvari. Drugačije je kada gledate i igrate pripremnu utakmicu, a drugačije kada igrate utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona", rekao je Tetova u najavi utakmice.

S druge strane, Mladen Žižović poručio je da Egnatija ima dovoljno mana koje će njegov tima probati iskoristiti kako bi stekli prednost pred revanš koji će biti odigran za sedam dana u Elbasanu.

"Kad je u pitanju naša forma, rezultati pokazuju da dobro radimo, dobro treniramo i nagrađeni smo s nekim ishodima iako to u pripremnom periodu možda nije previše u fokusu. Promijenili smo određeni broj igrača, zarotirali smo malo kadar, a opet ponavljam, možda sam i dosadan, potrebno nam je vrijeme, koje u ovom trenutku nemamo. Ipak, smatram da je bilo dovoljno da upoznamo jedni druge i da se adekvatno pripremimo za albanskog osvajača 'duple krune'. Ima Egnatija i dovoljno mana, koje ćemo probati da iskoristimo kako bismo stekli prednost pred revanš u Elbasanu", rekao je Žižović.

Prenos utakmice iz Banjaluke će biti na na kanalu Arena 2 Premium. Podsjećamo, iz Borca su pred ovu utakmici navijačima poslali nekoliko uputa kao i molbi.