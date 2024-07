UŽIVO VELEŽ - INTER: Vicešampion Andore prvi evropski izazov za "rođene" (SASTAVI)

18 : 35

Šanse 50:50

"Znamo da smo Velež i da smo veliki klub u BiH. Ne vidim da moramo proći, mislim da svi igraju i treniraju i pokušavaju pobijediti utakmicu. Moramo respektovati, mislim da su šanse 50:50. Možemo pokazati koliko smo daleko fizički i taktički, koliko možemo našu ideju igre držati. To su meni bitne stvari. Ja ću puno odgovora dobiti o tome kakva je ekipa stvarno. U tome, moramo i pobijediti. To su neke stvari koje želimo. Ekipa ima pozitivan karakter. Dugo sam u fudbalu, vodio sam dosta ekipa, ali u tako kratkom periodu nisam puno puta doživio da jedna ekipa gleda da to tako izradi, ideju igre. Mislim da su to dosta dobro prihvatili. Sa pozitivnom energijom idemo u utakmicu, a onda je možemo analizirati. Opet će se priključiti jedan-dva igrača. Nismo ni mogli staviti sve na listu. Stvarno mi je žao. To je isto bila bitna situacija. Moramo se naći, to je to", rekao je u najavi meča trener Veleža Damir Čanadi, a prenosi Sport1.