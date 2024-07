Problemi za Velež: Edo Vehabović slomio ruku

Problemi za novog trenera Veleža.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

FK Velež je prije nekoliko dana predstavio novog trenera. Nakon odlaska Deana Klafurića, klupu „rođenih“ preuzeo je Damir Čanadi koji je dao izjavu za klupsku televiziju.

„Došao sam na pola priprema. Imamo malo vremena do prve utakmice, trenirali smo dva dana kako volimo sa ekipom koja je tu. Transfere još nismo napravili i to moramo sagledati, da sklopimo ekipu do iduće sedmice“, rekao je Čanadi koji je zadovoljan karakterom ekipe, ali priznaje da nedostaje još nekoliko kvalitetnih igrača.

„Imamo dobar karakter i dobru svlačionicu. Momci su skupa, dobro rade, ali sigurno nam fali još kvaliteta u igračima. Izgubili smo šest-sedam dosta dobrih igrača. Šteta što imamo još tri povrijeđena igrača. Tako da nam fali osam-devet igrača, ali moramo kompenzovati i raditi s onim što imamo“, dodao je on.

O povredama je govorio kondicioni trener Veleža Tomislav Jurković, koji je otkrio loše vijesti za navijače Veleža vezane za Edu Vehabovića.

„Lohan i Oreč od prošle sezone vuku povrede, uskoro će biti spremni da normalno treniraju s ekipom. Od novih povreda, imamo Haskića, problemi s aduktorima, ali i to ćemo ubrzo sanirati. Imamo i Vehabovića koji ima nezgodnu povredu, protiv Hajduka je slomio ruku. To nam je najveći problem što se tiče povreda“, otkrio je Jurković.