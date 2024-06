Velež predstavio novog trenera: Čanadi tek treba da upozna ekipu: Dugo sam u fudbalu, znam da se adaptiram!

“Klub me zvao u četvrtak ujutru mislim, sinoć sam bio tu, onda znate koji je pritisak bio na klubu i na meni”, rekao je novi trener Veleža Damir Čanadi.

Izvor: YouTube/Screenshot

Mostarski Velež nakon odlaska Deana Klafurića morao je da hitno da pronađe novog trenera, a izbor je pao na Damira Čanadija, austrijskog stručnjaka, koji je danas i zvanično predstavljen kao novi trener “rođenih”.

Nekadašnji trener moskovske Lokomotive i grčkog Atromitosa priznao je da se sve izdešavali brzo, ali da zna brzo da se adaptira.

“Moj jezik još nije kako treba biti, ali ću se potruditi da to dosta brzo popravim. Sve je rečeno, Velež je veliki klub. Iskreno, ne znam najbolje bosansku ligu, pratim je malo na televiziju. Kada sam bio prije dvije godine u Šibeniku, imao sam utakmice sa Zrinjskim, Posušjem, znam otprilike stil igre. Dugo sam u fudbalu, znam se adaptirati brzo, imam stručnjake oko mene koji će mi također pomoći da se adaptiram i pripremim za ligu. Prva utakmica je za nekih deset dana, moramo se brzo spojiti, to će biti dosta intenzivno. Idemo poslijepodne kod ekipe da je upoznam. Čitav transfer je bio dosta brzo, nisam imao vremena da se pripremim o igračima. Klub me zvao u četvrtak ujutru mislim, sinoć sam bio tu, onda znate koji je pritisak bio na klubu i na meni”, rekao je Čanadi i dodao:

“Ponosan sam da sam postao dio ovoga, da sam sa ‘rođenima’, sa ovim fanovima. Klub ima neku viziju koju bih ja sa njima mogao možda, ako posložimo neke stvari, doveo do sna. Neću ništa obećati, ali mogu obećati da ću raditi za neku viziju. Znamo da imamo maksimum da izvučemo iz naših mogućnosti, od budžeta. Mislim da ćemo u idućim mjesecima, godinama možda, osvojiti ono što želimo za ovaj veliki klub. Mi idemo korak po korak. Ja sam danas došao, moramo složiti ekipu, otišlo je šest, sedam igrača, moramo izbalansirati sve, moramo vidjeti koga možemo motivisati da dođe na naš put, na našu viziju. Tu smo dosta konkretni. Ja imam neke ideje, već smo pričali sa dva, tr igrača koji bi nam mogli pomoći u projektu”, rekao je Čanadi na predstavljanju.

On će priključiti ekipi na Kupresu, gdje se Mostarci pripremaju za sezonu koju će otvoriti duelom sa Klub d’Eskaldesom iz Andore u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.