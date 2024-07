Trener Veleža najavio evropski meč: "Mislim da su šanse za prolaz 50-50"

Trener Veleža najavio utakmicu sa predstavnikom Andore.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

FK Velež danas je organizovao konferenciju na kojoj se medijima obratio trener "rođenih" Damir Čanadi.

Mostarci sutra igraju meč prvog pretkola Konferencijske lige protiv andorskog Intera, a Čanadi je na početku naveo:

"Iskreno, imamo malo informacija. Odigrao sam par utakmica u Evropi, sa andorskim timovima nisam imao utakmicu, ali moramo uzeti ono što imamo. Imaju dosta Španaca, mislim da će na taj način igrati. Fokus je na totalno na nama. I mi i oni su u pripremama, možda i oni o nama ne znaju toliko. Kratko sam tu, osam dana. Dali smo maksimalno, ekipa za mene i ja za njih. Da neku energiju stvorimo. Jako bitna utakmica. Želimo proći. Na to smo fokusirani", rekao je on, a prenosi Sport1.

Iza šefa stručnog štaba Mostaraca je izuzetno kratak period priprema.

"Jedan trener je odustao, ja sam došao. Mislim da smo maksimalno izvukli. Moramo prihvatiti kako jeste. Mi to ne vidimo ni kao negativno, ni kao pozitivno. I oni meni su pomogli, a i ja njima. Probali smo protiv Šibenika odraditi stil igre kakav želimo. Nemamo više priprema, sutra moramo funkcionisati. Hoćemo igrati fudbal. To je naš posao. Pogotovo ćemo gledati da napravimo pozitivan rezultat pred našim navijačima", govori Čanadi.

Smatra da su šanse za prolazak 50-50.

"Znamo da smo Velež i da smo veliki klub u BiH. Ne vidim da moramo proći, mislim da svi igraju i treniraju i pokušavaju pobijediti utakmicu. Doveli su trenera koji može pomoći toj ekipi. U modernom fudbal to ne postoji. Moramo respektovati, mislim da su šanse 50-50. Sutra možemo pokazati koliko smo daleko fizički i taktički, koliko možemo našu ideju igre držati. To su meni bitne stvari. Ja ću sutra puno odgovora dobiti o tome kakva je ekipa stvarno. U tome, moramo i pobijediti. To su neke stvari koje želimo. Ekipa ima pozitivan karakter. Dugo sam u fudbalu, vodio sam dosta ekipa, ali u tako kratkom periodu nisam puno puta doživio da jedna ekipa gleda da to tako izradi, ideju igre. Mislim da su to dosta dobro prihvatili. Sa pozitivnom energijom idemo sutra u utakmicu, a onda je možemo analizirati. Opet će se priključiti jedan-dva igrača. Nismo ni mogli staviti sve na listu. Stvarno mi je žao. To je isto bila bitna situacija. Moramo se naći, to je to", zaključio je trener Veleža.