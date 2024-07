"Stigli smo do kraja Geri!": Španac oštro odgovorio engleskoj legendi

Španija je po cetvrti put osvojila EURO, a bek "furije", Mark Kukurelja, je odgovorio na prozivke Gerija Nevila.

Španija je po četvrti put osvojila naslov prvaka Evrope, a nakon finala imali su i šta da kažu jedni drugima. Pored toga što je Dani Karhaval gestikulirao prema igraču Arsenala, Bakaju Saki, i bek „crvene furije“, Mark Kukurelja, imao je šta da poruči legendi engleskog fudbala Geriju Nevilu.

Naime, u najavi finala EURA, legenda „crvenih đavola“ je „analizirao“ igru Španaca i rekao da je bek Španije „slaba karika“ tima. „Mislim da je on jedan od razloga zašto Španija možda neće doći skroz do kraja“, kazao je Nevil. Nakon finala, na svom instagramu, bek Čelzija je na osnovu ove izjave napisao: „Došli smo do kraja, Geri. Hvala na tvojoj podršci.“

Ne samo Nevil, mnogi analitičari su prognozirali da bi lijevi bek Španije mogao biti problem ali je dugokosi Španac odgovorio na najbolji način. Nije samo bio neprikosnoven u odbrani, Kukurelja je i asistirao Ojarzabalu za pobjedu nad Englezima i novi trofej u vitrini.

Kako stvari stoje, Englezima trofej, bar još dvije godine, neće „stići kući“, te će zasigurno biti u „trofejnom postu“ još dvije godine do Mundijala u Sjedinjenim Državama, a to znači 60 godina bez trofeja.