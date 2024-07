Iz Srbije su, izašao sam na teren bijesan! Govor mržnje Ukrajinaca poslije Partizana: Mogli smo još golova da damo

Fudbaleri kijevskog Dinama su poslije pobjede sa Partizanom davali izjave koje nemaju pretjerane veze sa sportom...

Partizan je doživio jedan od najtežih poraza u istoriji i u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona je izgubio od kijevskog Dinama u Poljskoj (6:2). Potrebno je pravo čudo ekipi Aleksandra Stanojevića da u Humskoj napravi epski preokret. Ovaj meč izazvao je veliku buru, ne zbog samog terena, već zbog ratnog stanja i izjava koje nemaju veze sa fudbalom.

Tako su i poslije utakmice fudbaleri Vladimri Bražko i Vladislav Kabajev dali izjave koje mogu da se protumače i kao govor mržnje.

"Emocije su velike, znali smo protiv koga igramo i da je pobjeda neophodna. Naš cilj je bio da im damo što više golova pred revanš. Mogli smo da izbjegnemo dva primljena gola. Dali su nam gol iz penala, nije bilo prijatno, ali sam znao da možemo da se vratimo i da preokrenemo. Na kraju smo mogli da im damo još neki gol", rekao je Bražko.

Na konstataciju novinara da je prvi meč tim dobio sa 6:2 se nasmijao. "Sve ste rekli, odigrali smo odličan meč, posebno pošto je bio prvi. Vjerovatno je iz ugla intenziteta ovo bio najvažniji meč u mojoj karijeri. Protiv ovog protivnika. Htio sam da dam što više golova i da obezbijedim pobjedu za svakog Ukrajinca", dodao je on.

Još oštriji bio je njegov saigrač Vladislav.

"Spremili smo se dobro, znali smo da igramo protiv tima čija zemlja podržava rat u Ukrajini. Svi su mogli da vide kako smo odlučni izašli na teren, čak i kad smo dali tri-četiri gola nismo stali. Imali smo motiv više zato što su oni iz Srbije. Mogu za sebe da kažem da sam teren izašao bijesan. Bilo bi bolje da nismo primili golove, ali to pokazuje da imamo prostor za napredak. Čeka as meč u Beogradu, htio bih sada da kažem još mnogo toga, ali neću. Kazaću to poslije revanša", zaključio je Kabajev.

