"Volim kada Crvena zvezda ima Slovenca": Nekad Toplak, Elsner, Aćimović, Pečnik... Od danas Timi Maks Elšnik!

Novi vezista crveno-belih stigao je iz Slovenije.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

"Desetka" reprezentacije Slovenije Timi Maks Elšnik novi je fudbaler Crvene zvezde! Dojučerašnji vezista Olimpije iz Ljubljane potpisao je četvorogodišnji ugovor sa crveno-bijelima u ponedjeljak, u prisustvu predsjednika kluba Svetozara Mijailovića i sportskog direktora Mitra Mrkele. Timi Maks Elšnik je zadužio dres sa "brojem 21".

"Veoma sa srećan. Zaista sam zadovoljan što je sve nakon nekoliko dana završeno u Beogradu. Iza mene je dugo leto, nakon Evropskog prvenstva i sage oko transfera konačno je sve završeno i mogu da se priključim ekipi".

Slovenački reprezentativac je otkrio da je u prethodnom periodu ispratio uspjehe Crvene zvezde. "Čuo sam dosta stvari o Crvenoj zvezdi i Delijama. Veoma sam srećan što sam ovdje. Znam da je Zvezda osvajala prvenstvo prethodnih godina, kao i da je igrala u Ligi šampiona. Zvezda je jedan od najboljih timova, ako ne i najbolji u regionu. Veoma sam srećan što sam ovdje. Navijači su najbolji, najglasniji i prave najbolju atmosferu. Radujem se danu kada ću kročiti na teren i osjetiti sve to".

Imao je priliku Elšnik da se upozna sa novim saigračima. "Juče sam upoznao nove saigrače, neke znam i od ranije. Nekoliko igrača je igralo u slovenačkoj ligi, pa smo bili protivnici na terenu. Takođe znam Vujadina Savića - pomoćnog trenera, ranije smo bili saigrači. Imao sam poprilično potpune informacije, a vidio sam i poznata lica, vjerujem da neću imati problem da se prilagodim".

Pratio je novi vezni fudbaler crveno-bijelih i posljednji meč na Marakani. "Gledao sam prethodnu utakmicu u subotu. Očigledno da to nije bio najbolji rezultat, ali tu sam da pomognem timu da to ispravimo i da budemo uspješni zajedno. Vezni sam igrač, vidim sebe na sredini terena, pokušavajući da kotrolišem utakmicu u našu korist, kao i da pronalazim napadače, kako bi mogli da postižu golove".

Novi fudbar Zvezde je imao poruku za navijače. "Nadam se da će me dočekati širom raširenih ruku, vjerujem u to. Na svakoj utakmici ću davati sve od sebe za njih, svih sto posto svojih mogućnosti. Borac sam i vjerujem da će me voljeti. To mogu da očekuju od mene i vjerujem da ćemo biti uspješni zajedno", zaključio je Elšnik.

O novom transferu sa zadovoljstvom je govorio sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela. "Danas smo potpisali ugovor i predstavili Elšnika, slovenačkog veznog igrača koji dolazi iz Olimpije iz Ljubljane. Odigrao je sve utakmice na Evropskom prvenstvu, gdje je ostavio fantastičan utisak i drago mi je da ga imamo u Crvenoj zvezdi. Volim kada Crvena zvezda u svojim redovima ima slovenačkog fudbalera. Slovenci su profesionalci, odlični timski igrači i lako se prilagođavaju našoj sredini. Kroz istoriju u Crvenoj zvezdi su igrali Ivan Toplak, potom moj dobar prijatelj, nažalost pokojni Marko Elsner, Nejc Pečnik. Svi su ostavili odličan utisak u Crvenoj zvezdi. Siguran sam da će i Elšnik biti jedan od onih fudbalera koji će ostaviti pozitivan trag", rekao je Mrkela.

Elšnik je na Evropkom prvenstvu u Njemačkoj odigrao sve mečeve za reprezentaciju Slovenije i sakupio ukupno 19 nastupa za nacionalni tim. Na Marakanu je stigao sa velikim iskustvom, stečenim u važnim mečevima. "Crvenoj zvezdi su potrebni igrači sa iskustvom. Elšnik ga svakako ima, jer je igrao dosta utakmica za reprezentaciju. Na prethodnom Evropskom prvenstvu je stekao dodatno iskustvo i biće jako koristan Crvenoj zvezdi", podvukao je sportski direktor Crvene zvezde.