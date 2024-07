"Da sam mogao, prekinuo bih!" Nikad bjesniji Vladan Milojević, igrači Zvezde ga iznervirali

Vladan Milojević nikad oštriji prema svojim igračima zbog lošeg nastupa protiv Mladosti.

Crvena zvezda je zabilježila kiks već u drugom kolu Superlige, a malo je falilo i da prekine niz bez poraza na "Marakani" koji traje već duže od sedam godina. Mladost iz Lučana vodila je 2:0 sve do 86. minuta, nakon čega su golove postigli Duarte i Šerif i na taj način su donijeli bod srpskom šampionu, koji je silovito napadao u završnici i bio blizu čak i potpunog preokreta.

I da je došlo do njega, Vladan Milojević bi bio ljut, pošto je prvo pred kamerama TV Arena Sport prozvao igrače zbog nastupa u prvom poluvremenu, dok se ni do konferencije za medije nije smirio: "Sve što smo pričali, spremali se i radili očigledno nismo ostvarili u prvom poluvremenu. Znali amo da Lučani igraju blok i na kontranapade, izašli su u dvije, tri situacije i postigli dva gola. Generalno, nismo mogli da nađemo rješenje za blok rivala jer smo bili totalno neaktivni, pasivni, bez želje... To je nešto što ćemo morati da analiziramo", rekao je Milojević.

Nije se suzdržavao, iskreno je poručio da ne bi izveo isti tim da je znao da će njegova ekipa tako izgledati. "Da sam znao da će biti takav pristup u prvom poluvremenu izabrao bih druge igrače. Imamo veliki fond igrača i boriće se za mesto. Crvena zvezda je to što jeste. Danas u fudbalu morate da se borite i za mene je bilo iznenađenje izdanje mojih igrača u prvom poluvremenu. Ni u najgorem snu nisam mogao da zamislim takvu igru, ali stavićemo to pod loš dan. Drugo poluvrijeme, kada jurite rezultat 0:2... Napadali smo i ostaje pitanje da li smo osvojili taj bod ili smo izgubili dva jer nismo pobijedili".

Već do poluvremena je izveo Dalsija i Pumu, pa poručio je da iskreno vjerovao da radi najbolju stvar i da je izabrao najboljih 11 za meč sa Lučanima. Ali, igrači su ga demantovali: "Da može da se ponovi utakmica sigurno bih se opredijelio za drugih 11. Prvo poluvrijeme je bilo možda i najgore za svo vrijeme koje sam proveo u Zvezdi. Da je bilo na treningu, prekinuo bih trening", bile su njegove oštre riječi.

Prema riječima Vladana Milojevića, ekipe nisu još pripremljene i brine ga što su igrači radili ono što "insistira da ne rade", dok istovremeno nisu imali ni "pošten odnos prema utakmici"

"Ukoliko ne radite ono što treba ili vrlo malo to radite, kako onda i da imate dobre rezultate? Nekada sreća prati hrabre i kada daješ sve od sebe budeš nagrađen", zaključio je Milojević koji će evidentno do sledeće utakmice sa Tekstilcem 3. avgusta napraviti brojne promjene.