Ne možete ovako, šta da komentarišem!? Vladan Milojević dugo nije bio ovako ljut: Vidjećemo šta ćemo!

Trener Crvene zvezde razočaran stao pred kamere poslije kiksa protiv Mladosti iz Lučana

Izvor: Pritnscreen/Arena sport

Crvena zvezda kiksnula je u meču protiv Mladosti iz Lučana na "Marakani", 2:2. Branilac titule gubio je 0:2 do završnice, a onda je pogocima Duartea i Endiajea stvorena prava drama. I u njoj su Lučanci izdržali, dok je trener crveno-bijelih Vladan Milojević bio vidno razočaran nastupom pojedinih igrača poslije meča.

"Ne možete da igrate ovako prvo poluvrijeme, ne znam šta bih komentarisao. Na meni je najveća odgovornost zbog ekipe koju sam izveo. Ništa nije bilo kako smo pripremali, izmjene u drugom dijelu su nam pomogle. Vidjećemo, nema veze, 'ajde ako nešto treba da se desi, neka se desi na početku, to je fraza koja mi se ne sviđa, ali 'ajde, da mi bude lakše. Velika je opomena, vidjećemo šta ćemo i kako ćemo, imamo veliki roster, dosta igrača, ima igrača koji jedva čekaju... Vidjećemo, sad bar imamo igrače koje možemo da rotiramo i igraće najspremniji i oni kojie će da izgaraju svih 90 minuta", rekao je Milojević za TV Arena sport.

Dejan Joksimović, trener Mladosti iz Lučana, podsjetio je i na neprijatan poraz od OFK Beograda u prvom kolu, poslije kojeg je ovaj meč na neki način iskupljenje njegovog tima. "Da mi je neko ponudio rezultat prije utakmice, oberučke bih prihvatio s obzirom na sva dešavanja na terenu. Imali smo na pet minuta do kraja utakmice dva razlike za nas, nisam u potpunosti zadovoljan, ali s obzirom na sve okolnosti, dešavanja tokom utakmice, zadovoljan sam, pogotovo poslije prvog kola, gdje smo ostali bez planiranih bodova. Čestitke mojim igračima na požrtvovanju. Da bi se ostvario pozitivan rezultat protiv Zvezde potrebno je mnogo truda, želje i sreće, svega toga smo danas imali i to je to".

Zvezda će sljedeći meč igrati protiv Tekstilca iz Odžaka u Bačkoj Palanci, na stadionu Slavko Maletin "Vava", u subotu, 3. avgusta, a dva dana nakon toga saznaće imena protivnika u plej-ofu za Ligu šampiona. Sa druge strane, Mladost iz Lučana će na stadionu "Radomir Antić" u Užicu igrati protiv debitanta Jedinstva sa Uba, koji je u subotu doživio ubedljiv poraz protiv Partizana.