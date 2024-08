Milojević bio ljut na igrače Zvezde, svi sad čekaju "11": To nikad više da nam se ne ponovi

Vladan Milojević pred meč Crvene zvezde i Tekstilca u Bačkoj Palanci najavio promjene.

Crvena zvezda je prethodnog vikenda kiksnula protiv Mladosti iz Lučana i tek u finišu utakmice uspjela je da dođe do boda (2:2), a trener Vladan Milojević bio je vrlo nezadovoljan izdanjem pojedinih svojih igrača. Zbog toga je najavio promjene, prosto jer ima veliki roster i želi da pruži šansu onima koji je zaslužuju, tako da ćemo vidjeti kako će crveno-bijeli izgledati na gostovanju u Bačkoj Palanci predstojećeg vikenda protiv Tekstilca.

"Imaju veoma dobar kolektiv i zadržali su energiju koju su imali prošle godine, sa kojom su i ušli u Superligu. To su pokazali i u prethodne dvije utakmice, bez obzira na rezultat. Naročito u prethodnom meču su pokazali talenat i potencijal. Ekipa su koja se bazira na kolektivu i to je njihova najveća snaga", istakao je Vladan Milojević i dodao: "Ove sezone ima dosta radova i mnogo ekipa ne igra na svojim terenima. U današnje vrijeme ne znam da li je to prednost ili ne. Ne vjerujem da će nam ta činjenica olakšati posao".

Trener šampiona ističe da postoje određeni problemi sa povredama i da je malo vjerovatno da će Omri Glazer još na gol, dok je istakao da mu je meč sa Lučanima poslužiti kao putokaz za dalje: "Dosta stvari nam je pokazala ta utakmica. Uradili smo analizu i završili sa tim u utorak. Pričali smo i imaćemo dosta segmenata da ispravljamo i u budućnosti. Mi smo ekipa u formiranju. Dosta igrača je otišlo, neki od njih su u fazi rehabilitacije. Sa druge strane vratili su se i reprezentativci, a nisu u takmičarskoj formi. Rekao sam i tada što se tiče prvog poluvremena, to ne bi smelo više da nam se događa", rekao je strateg crveno-bijelih i dodao:

"Uvijek je imperativ pobjeda kada igrate u Crvenoj zvezdi, bilo da ste na treningu, zvaničnoj ili prijateljskoj utakmici. Svaki put idemo na tri boda, tako će biti i sada".

Meč između Tekstilca i Crvene zvezde igra se u subotu od 20 časova na stadionu "Slavko Maletin Vava".

