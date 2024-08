Skandal – UEFA odmah reagovala! Trebali da sude Dinamo Kijev – Rendžers, ali se napili, pa ukrali saobraćajni znak!

Nakon hapšenja UEFA ih odmah zamijenila.

Izvor: YouTube/FIFA/Printscreen

Dinamo iz Kijeva nakon ubjedljivog trijumfa (9:2) u dvomeču protiv Partizana nastavio je borbu za Ligu šampiona i remizirao 1:1 sa Glazgov Rendžersom u trećem kolu kvalifikacija.

Ovaj duel imao je nevjerovatan uvod pošto je UEFA morala da zamijeni VAR sudije nakon velikog skandala u Poljskoj.

Tomaš Musijal i Bartoš Frankovski trebali su da budu u VAR sobi kao VAR sudija i VAR asistent, ali su veče pred utakmicu napravili neviđenu glupost.

Dvojica fudbalskih sudija uhapšeni su u poljskom Lublinu, gdje Dinamo Kijev igra svoje evropske utakmice, nakon što su pijani ukrali saobraćajni znak!

"Oko 1:40 poslije ponoći dobili smo dojavu da trojica muškaraca nose saobraćajni znak ulicom. Izašla je patrola, a sva trojica su imali preko 1,5 promila alkohola u krvi i odvedeni su u stanicu na triježnjenje", saopštio je portparol lokalne policije Kamil Golebjovski, a prenijeli su poljski mediji.

Odmah nakon incidenta UEFA je hitno reagovala i „skinula“ Musijala i Frankovskog sa ovog mečla, a delegirani su Tomaš Kvjatovski i Pavel Malec.

Nakon blamaže oglasio se i kažnjeni Bartoš Frankovski i priznao da je napravio katastrofalnu grešku i da je njegovo ponašanje kobne noći neobjašnjivo.

"Svjestan sam posljedica. Nikada nisam učestvovao u ovakvim incidentima, napravio sam fatalnu grešku koju ne mogu ni da objasnim. Ne mogu da pronađem riječi da dovoljno iskažem koliko se kajem. Svjestan sam da je ovaj jedan prekršaj izbrisao 22 godine mog suđenja i usavršavanja. To je bila glupost. Trebao sam da se spremam za meč u miru, nije trebalo nigdje da idem i vjerovatno se ništa ne bi desilo. Ovo je kao noćna mora iz koje ne mogu da se probudim. Ne mogu da vjerujem da sam učinio tako nešto. Teško mi je da to opravdam na logičan način, jer to nije logično ponašanje. Da stvar bude gora, nikada mi se ništa slično nije desilo", rekao je Frankovski.

Poljske sudije sada čeka kazna nacionalnog saveza, kao i UEFA i teško da ćemo ih uskoro vidjeti na fudbalskom terenu, a gotovo sigurno njihova internacionalna karijera ja završena.