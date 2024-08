Zlatan doveo Srbina, pa ga odmah prozvao pred svima: Cijela sala se smijala zbog riječi o Pavloviću

Zlatan Ibrahimović u svom stilu prozvao Strahinju Pavlovića.

Izvor: Twitter/@acmilan/printscreen

Slavni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović preuzeo je ovog ljeta mnogo veću ulogu u Milanu nego što je to bilo prošle sezone kada je imenovan za "vlasnikovog savetnika". Ibrahimović kao direktor odlučuje o treneru i pojačanjima, tako da je jedan od igrača koje je doveo ovog ljeta i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović iz Salcburga, plaćen oko 18 miliona evra.

Pavlović je nedavno predstavljen u dresu "rosonera", čuli smo kako ga je Ibrahimović nahvalio kao "velikog ratnika", dok ga je potom pecnuo u njegovom odsustvu. Dok je Ibrahimović predstavljao Alvara Moratu, iskoristio je priliku da kaže kako je Španac "lijep i zgodan" i da se stoga uklapa u novu ekipu, dok se našalio na račun izgleda srpskog reprezentativca koji mu sigurno to neće uzeti za zlo.

"Pored svih fudbalskih kvaliteta, Alvaro Morata je takođe veoma zgodan, igrači Milana su svi lijepi i zgodni. Moraćemo još samo da natjeramo Pavlovića da pusti kosu kako bi i on mogao da bude lijep i zgodan", kazao je Zlatan Ibrahimović uz široki osmijeh na licu, da ga ne bi shvatili previše ozbiljno.





"Morata es guapo, los jugadores del Milan son guapos... a Pavlovic le haremos crecer el pelo para que se ponga guapo"pic.twitter.com/Aw4Zf3jgd3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo)August 9, 2024



Što se tiče Morate, kapitena šampiona svijeta u fudbalu, poput Pavlovića je istakao da je došao zbog Zlatana Ibrahimovića: "Hvala klubu što je uložio toliki trud da me dovede. Da budem iskren imao sam nekoliko prilika prethodnih godina da se vratim u Italiju, ali kada me Zlatan nazvao i kada sam pričao s čelnicima kluba nisam imao dilemu jer nijedan tim nije pokazao ovoliko kao Milan da me želi", rekao je Morata i dodao:

"Uložili su ogroman trud i još tokom Evropskog prvenstva sam imao osjećaj da sam već igrač Milana zbog čega sam bio ponosan. Osoba sam koja treba da oseti da neko ima vjeru u njega i to su mi oni pokazali. Milan je Milan. Teško je naći klub koji je ovako dobro organizovan i jedva čekam da zaigram", poručio je Morata i izbjegao da "obeća titule" odmah na startu.

Podsjetimo, Morata je počeo karijeru u Real Madridu, a igrao je još za Juventus, Čelsi i Atletiko Madrid čiji je član bio od 2020. Ipak, nije bio srećan u Španiji zbog kritika na njegov račun i zato je odlučio da se vrati u Italiju.