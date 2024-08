Nikad burnije obraćanje Aleksandra Stanojevića: "Ovo je poniženje za svakog navijača Partizana!"

Šef stručnog štaba Partizana u prvi plan nije stavio meč protiv Lugana, već teme koje smatra za problematične u srpskom fudbalu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbalski klub Partizan ima važan posao u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto u revanšu treba da nadoknadi gol zaostatka protiv švajcarskog Lugana, kako bi sebi obezbijedio grupnu fazu tokom predstojeće jeseni. Ipak, na konferenciji pred taj meč trener Aleksandar Stanojević nije pričao samo o Švajcarcima - dotakao se i Superlige Srbije, delegiranja sudija, meča protiv IMT-a u Zaječaru na kojem je dobio crveni karton zbog prigovora...

Bila je to jedna od najžustrijih konferencija koje je Aleksandar Stanojević ikada održao, iako on od početka trenerske karijere važi za stručnjaka bez dlake na jeziku, spremnog da priča o bilo kojoj kontroverznoj temi u domaćem fudbalu. Ovog puta počeo je od utakmice koju Partizan nije pobijedio (0:0) u četvrtom kolu Superlige.

"Pošto slabo pratim medijske izvještaje oko toga, ja sam lično jako razočaran sa svim što se desilo. Poniženi smo u svakom smislu te riječi i ne znam na koji način pričati o tome. Prva stvar, predsjednik sudijske komisije je politički angažovano lice, je l tako? Znate svi to? Možda nije trenutno, ali je suštinski politički angažovan. Zamislite kako se sudije delegiraju. Kad sam dolazio u Partizan, imao sam tri uslova. Prvi je bio da bude pošteno suđenje. Obećano je da će biti takav tretman. Kad smo saznali ko sudi, pitali smo da li je moguće da sudi sudija koji je u Nišu, Pazaru već sudio na određen način", počeo je Stanojević i dodao:

"Opet je stiglo obećanje, da ne kažem uvjerenje, već obećanje da će biti sve okej. Dugo sam u fudbalu, mnogo duže od sudije, da ne prepoznam određene tendencije.Da komentarišem neću, ali ja vidim tendenciju iz mog iskustva kada faul na 18 metara ne svirate koji je očigledan, a o spornim neću da pričam. Šta je suština ove moje priče? Oni oduzimaju pravo na rad, radite, trudite se, borite i oni na način koji tretiraju to oduzmu.Imate politički angažovano lice koje usvoji prijedlog Zvezde da najbolji sudija Jovanović ne sudi vječite derbije i desi se da jedan takav sudija iz tog razloga, a on je elitni sudija UEFA, ne dobije mogućnost da sudi Evropsko prvenstvo, jer mu je na zahtjev Zvezde zabranilo da sudi najvažnije utakmice. On gubi pravo da sudi EURO. Zamislite tu brutalnost gdje utičete na živote ljudi i gdje utičete na srpski fudbal, da nema predstavnika sudija."

Vidi opis Nikad burnije obraćanje Aleksandra Stanojevića: "Ovo je poniženje za svakog navijača Partizana!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 26 / 26

Delegiranje sudija u srpskom fudbalu opisao je kao "brutalnost", a zatim je pomenuo i politiku.

"Ovaj što je sudio derbi, pa je nagrađen od politički angažovanog lica da sudi derbi koji je okrenuo sezonu? Da ne komentarišem što je bilo ranije, on će da sudi EURO ili finale i polufinale Lige šampiona ili neko kome je zabranjeno da sudi gdje smo izgubili finale Kupa na Marakani. To je takva brutalnost koja prelazi svaku granicu. Za takvu brutalnost mora imati neku podršku, a prema informacijama postoji sumnja da imaju podršku iz vrha države ili se pozivaju na prvog čovjeka. To postoji sumnja, ne mogu da tvrdim ili pričam, ali se pozivaju. Onda vam politički angažovano lice dodijeli sudiju za kog svi znaju iz svijeta fudbala. Znamo o tome što pričamo. Desi se situacija da bude naknadno da dobijete situaciju u cijeloj priči i oko bonusa, jer sve povlači jedno za drugim i onda se desi da niko ne može da donese odluku oko bonusa, nego se neko pozvao, tako da postoji sumnja iz vrha vlasti, da ne kažem najvažnijeg čovjeka. Da on odluči da treba da bude bonus", rekao je Stanojević.

Još jednom je Aleksandar Stanojević govorio o pravilu koje zahtijeva dvojicu bonus igrača na terenu tokom čitavog meča u Superligi. I ranije je isticao da je ta odluka donesena protiv zakona, sada je cijeli postupak nazvao nakaradnim, ali i istakao da on neće da ćuti kada se u srpskom fudbalu dešavaju takve stvari.

"Pravimo lakrdiju, mijenjamo po šest igrača. Neće moći stranac da bude bonus, Điga prerasta već i neće moći, onda će donijeti pravilo da stranac ne može da bude bonus. To je nakaradno, tako brutalno i ja se osjećam ponižen, zbog cijelog ovog odnosa prema Partizanu pogotovo kad ste konkurentni. Bio je Partizan konkurentan, brutalna se priča desila na derbiju i on je nastavio da sudi, imao je podršku, postoji sumnja. Da može takve stvari da rade. Da me pogrešno ne shvatite, ja sam samo trener koji predstavlja sebe, ne Partizan jer pričam ovo. Neko ko je razočaran i ne može sebi da dozvoli da bude ponižavan na takav način.Desi se situacija da dobijete evrolicencu zato što pomogne država, desi se situacija da ako ste u problemu pomogne država i hvala na tome, ali to ne znači da možete da nas ponižavate i da moramo da ćutimo. Predstavljam i navijače, ja sam 36 godina ovdje i znam kako diše Partizan, da ćutimo nećemo", ispričao je trener crno-bijelih i dodao:

"Ja neću ćutati, šta god da se desi i kako god, ovo što se dešava je ponižavanje svih nas. Razumijem, vidjeli ste situaciju, stvarno se izvinjavam što ovako pričam pred Lugano, došao sam sa velikim entuzijazmom da može nešto da se desi i da može da se promijeni i ne daju ti poslije četvrtog kola.Imate situaciju da se ne igra na Banovom brdu, već se igra u Pančevu, zamislite tu brutalnost gdje su se igrale utakmice i u Surdulici i u Nišu i imate takvu brutalnost da vam Zvezda igra tamo. Razumijem da je to ovdje sve kao da je Zvezda Srbija, ali morate znati i da smo mi partizanovci pomalo Srbija. Mi imamo istoriju, vidite sliku, da li shvatate? Nije to taj klub koji bih volio da bude i nije tretiran kako je potrebno da budemo. Jesmo manjina kao navijači Partizana, ali znate kakva je emocija kod manjina i dobro znate kakva je to drugačija emocija kad vas neko ovako ponižava."

Vidi opis Nikad burnije obraćanje Aleksandra Stanojevića: "Ovo je poniženje za svakog navijača Partizana!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 25 / 25

Po riječima Aleksandra Stanojevića, navijači Partizana su poniženi.

"Ovo je ozbiljno poniženje za svakog navijača Partizana i krivo mi je da navijač dođe u Zaječar sa divnim uslovima i doživi onakvo ponižavanje sa neke druge strane, neko je platio kartu, neko je putovao šest ili sedam sati i ono da doživi. Tako da... Ne znam šta da kažem, duboko sam razočaran u sve ovo. Da li se plašim nečega? Ne, veće kazne od onoga što mi rade ne postoji. Lijepili su meni plakate, imao sam ja i raznih kako da kažem zastrašivanja u prošlom mandatu.Ništa to ne može da vas povrijedi kao kad vam čast i ugled i ovakve veličine udare na to. To je najveća povreda i ne može da se izdrži. Šta će biti, ne znam. Odustati neću, mogu samo da me otjeraju ko god i kako god. Suštinski ovo mora da se promijeni. Da ne bude da pričamo i da tražimo neke alibije za neke stvari. Da se vratimo na Kijev, odgovornost je moja lična da primam šest golova na jednom meču. Klub je uradio sve što se tiče pojačanja, ne može sve, ja hoću još pojačanja. Klub je uradio sve, obezbijedio licencu, igrače. Ne tražim alibi, kada je riječ o utakmici, bili smo očajni. IMT je moja odgovornost, ali ljudi dajte mi situaciju da samo se tretira moj rad i da odgovaram za moj rad i da odgovaramo o čistoj priči", istakao je povratnik na klupu Partizana.

Trener Partizana spreman je da preuzima odgovornost za dešavanja u timu koji trenira, ali želi i da brani ugled kluba u kojem je proveo veći dio života. Po njegovim riječima, nekada se više osjeti kao navijač voljenog kluba nego njegov trener, zbog svega što se dešava u srpskom fudbalu.

"Samo nam dajte pravo na normalan rad, ako odradim loše da ja za to odgovaram, a ne ako imate neku drugačiju situaciju. Duboko sam razočaran, teško mi je jer ne znam na koji način možemo da izađemo iz ovoga, ne možemo sami. Kroz institucije ne možemo, pokušao sam i pričao da imamo normalan tretman, nismo mogli. Ovdje ništa ne može kroz institucije, ne poznajem nikoga iz svijeta koji odlučuje o tim stvarima. Ovo je moj način borbe. Žao mi je što pričam o ovome sad.Izvinjavam se što moram da pričam o ljudima iz vrha države, kao trener jedne ekipe, nije prikladno i nije u redu. Moram to da radim kad postoji sumnja da se ljudi bave bonusima, a i sa politički angažovanim licem da li će suditi ovaj ili onaj", rekao je Stanojević i dodao:

"Ja to moram da kažem, postoji sumnja, niti mogu da tvrdim, niti da kažem nešto. Postoji sumnja, kad sagledam sve i kad vide kako je, možete da počnete da vjerujete. Ne možete da tvrdite, ali... Želim da štitim ugled svog kluba, svog voljenog kluba, sa ovakim ljudima i ovakvom tradicijom i jer mi je teško jer se osjećam kao navijač, a ne trener. Brutalno je ovo što se radi i na koji način ne prezate ni od čega. Molim ljude da shvate situaciju da nismo mi tako neki, mi smo Partizan. Gromada od kluba. Problem veliki imamo i razjediniš i navijače... Rekli su riješiće, vidim da se ne rješava.Počinjem da sumnjam da to nije slučajno, ne rješavate problem. Nisam vidio da neko ima takvih problema, počinjem da sumnjam da je slučajno. Ili je slučajno."

Vidi opis Nikad burnije obraćanje Aleksandra Stanojevića: "Ovo je poniženje za svakog navijača Partizana!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Stav trenera Partizana je da su konferencije za medije jedini način da se oglasi i ukaže na probleme koje crno-bijeli imaju.

"Partizan ima tešku i jaku emociju, sve će to doći na svoje i ići ćemo do kraja, do koske i nećemo odustati. Izvinjavam se na ovome, nije ni vrijeme, a nisu ni prikladne teme da pričam, ali nemam drugi način. Kroz institucije ne mogu, jer donose odluke koje su kršenje zakona. Krše zakon za dva bonusa, ne mogu drugačije, ne mogu da pošaljem protestno pismo jer ne prolazi. Mogu da kažem samo ovako, ne poznajem nikoga i ljudima iz kluba o čemu se radi. Tako da... Toliko. Ako imate pitanja tu sam", rekao je trneer Partizana Aleksandar Stanojević.

Nije Aleksandar Stanojević mogao da prokomentariše kako će izgledati delegiranje sudija u narednim rundama srpskog prvenstva.

"Kako da komentarišem, kako bi vi to? Da imate najboljeg sudiju koji je elitna grupa da ne sudi u Srbiji. Jaka smo liga da on ne sudi. To je dovoljan dokaz, oni ne prezaju ni od čega. Kad takvu situaciju imamo da kompromituju srpski fudbal, on neće dozvoliti iz razloga i interesa makar i ne otišao na EURO.Da li postoji neko ko može da ga zaštiti? Ne mogu institucije, da napišete članak? Neka zaštiti nekoga ko radi pošteno posao, mi smo izgubili taj derbi i otišao sam poslije tog derbija. Sudio je fenomenalno i sjećate se moje izjave, čovjek je sudio kakve utakmice", rekao je Stanojević i dodao:

"Vi pričate o politički angažovanom licu da delegira sudije i na koji način. Moj komšija ne zna, njega interesuju druge stvari. Vi sve znate i gdje radi, kako, kako funkcionišu. Ćutite, a nekad i ne ćutite, ali to samo prođe. Ja moram da kažem ili da odustanem ili da sjedim i ćutim. Imam obavezu prema nekim ljudima, navijačima, ima nekog ko će da izađe i kaže. Bili su i ovo i ono, moraš jednostavno, ne znam način borbe i želim poštovanje. Kako će delegirati? Ne znam, obećano je da će biti pošteno. Nije fudbal Partizan i Zvezda, imate mnogo klubova i ljudi koji daju svoj novac. Mora da ima nekog smisla, ne igra se samo zbog interesa ovaj fudbal."