Trener Klaksvika pred revanš sa Borcem: Možda to bude duga noć! Kapiten Kletskard: Došli smo igrati, ne krasti vrijeme!

Ekipa KI Klaksvika odradila je večeras trening na glavnom terenu Gradskog stadiona pred revanš sa Borcem, koji su najavili Espen Haug i Pal Kletskard.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Fudbaleri Borca u četvrtak uveče (21.00) na Gradskom stadionu protiv KI Klaksvika igra revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Farani brane gol prednosti iz prve utakmice (2:1) odigrane prošlog četvrtka u Toršavnu, a bolji iz ovog dvomeča će, osim izborenog nastupa u plej-ofu Lige Evrope, obezbijediti glavnu, ligašku fazu Konferencijske lige.

Delegacija sa Farskih Ostrva još u ponedjeljak je stigla u Banjaluku, kako bi se što je moguće brže i lakše prilagodila na "paklene" temperature koje vladaju u našem gradu. Prva dva treninga izabranici Espena Hauga odradili su na stadionu Vrbasa, dok su večeras trenirali na glavnom terenu Gradskog stadiona.

"Znamo da će biti teško jer Borac je veoma dobar tim. Mi jesmo pobijedili 2:1 u prvoj utakmici, ali to se dogodilo na vještačkoj travi, a i temperatura je bila drugačija. Došli smo ovdje sa mnogo respekta prema Borcu, znamo da nas čeka težak meč ali i mi smo dobar tim. Pripremamo se tri dana, došli smo ovdje u ponedjeljak. Od tada treniramo na prirodnoj travi i sa te strane ne bi trebalo da bude problema. U Malmeu smo igrali na prirodnoj travi, protiv Diferdanža sada takođe. I ovdje teren izgleda veoma dobro. Očigledno je da vrućina najviše utiče na nas. Veoma je toplo, ali sa druge strane treba da uživamo. Fudbal je sjajan sport i srećni smo što imamo priliku da se borimo za ovakve ciljeve", rekao je Haug za naš portal.

KI Klaksvik je prošle sezone izbacio Ferencvaroš i Heken u prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona, potom bio poražen od Moldea tek poslije produžetaka, a na kraju uspio da zaigra u jednoj od grupa Konferencijske lige. Da li, sa te strane, očekuje pritisak pred sutrašnji meč?

"Klaksvik je odradio sjajan posao prošle godine. Takođe,u prvoj utakmici sa Borcem, pogotovo u prvom poluvremenu, bili smo bolji rival. Oni su se sa deset igrača u drugom dijelu pokazali veoma dobro. Radi se o dva veoma dobra tima, teško je reći ko je favorit, ali očigledno je da Borac sada ima prednost domaćeg terena, to vidimo. Ko zna, možda to bude duga noć, tome se nadamo... Bili smo sjajni prošle sezone, nadamo se da ćemo biti još bolji u ovoj. Ako ne uspijemo sutra, imamo novu šansu u plej-ofu Konferencijske lige", ističe Haug.

Farane je do prednosti u prvoj utakmici odveo kapiten Pal Kletskard, koji je u najavi meča u Banjaluci istakao:

"Znamo da je Borac veoma dobar na domaćem terenu, tako da će nam biti potreban maksimalan fokus, ali i mnogo energije da bismo ostvarili ono što želimo. Prvu utakmicu smo počeli veoma dobro. Iako je bilo 11 protiv 11, mislim da smo bili bolji u tom prvom dijelu. Međutim, kad smo imali igrača više, imali smo poteškoća da stvorimo prilike i prostor, tako da je Borac bio bolji. Vremenske prilike su sada drugačije, Borac igra na drugačijoj travi nego što je bio slučaj na Farskim Ostrvima, međutim radujemo se utakmici koja nam predstoji", rekao je Kletskard, koji je takođe podsjetio na sjajne evro-rezultate svog tima u prošloj sezoni:

"Nismo vjerovali u takav rezultat prošle godine i prilika da ga ponovimo je samo bonus za nas. Ne očekujemo nikakav pritisak, veoma smo uzbuđeni što imamo priliku da ponovo uradimo ono u čemu smo uspjeli prošle godine."

Osim uloge strijelca, ima i ulogu vođe na terenu i, kako kaže, uvijek nastoji da je maksimalno odradi.

"Kao napadač, uvijek želite da postignete gol, to vam daje na samopouzdanju. To je veoma važno, ali po meni, važno je i da se mnogo radi za tim. Nastojim kao kapiten da predvodim ekipu na najbolji način i da imam pozitivan stav i energiju. To je, mislim, najodgovornija uloga."

Nije, istakao je, razočaran činjenicom da nije uspio da postigne pogodak protiv brojčano deficitarnijeg Borca u drugom poluvremenu.

"Sve smo pokušali, ali Borac se veoma dobro branio. Pokušavali su da 'ubiju' utakmicu i da nam maksimalno otežaju posao. Ne možete, međutim, da budete razočarani kad ste na evropskoj sceni. Rezultat sada jeste na našoj strani, ali izaći ćemo na teren da igramo, ali i da pobijedimo, ne samo da trošimo vrijeme", rekao je Kletskard.

Bolji iz ovog dvomeča će u plej-ofu za Ligu Evrope igrati protiv Ferencvaroša, dok će poraženi igrati u plej-ofu za Konferencijsku ligu protiv pobjednika dvomeča HJK Helsinki – Dečić (prvi meč 1:0 za Fince).

