Žižović najavljuje ofanzivu protiv Farana od prvog minuta: Jedina dilema je pozicija lijevog beka

"Izaći ćemo maksimalno ofanzivno i pokušati da što prije vratimo rezultatski egal", poručio je trener Borca pred revanš sa Ki Klaksvikom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Navijači Borca i ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem očekuju sutrašnji revanš protiv Ki Klaksvikom u kojem će crveno-plavi imati priliku da obezbijedi najmanje grupnu fazu Konferencijske lige.

Za ovaj istorijski uspjeh potrebno je da ekipa Mladena Žižovića nadoknadi minus iz prvog meča (1:2) u Toršavnu, ali su u taboru Banjalučana optimisti, iako i sami upozoravaju da ekipu Ki Klaksvika ne treba nikako potcjenjivati.

"Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmic aprotiv ekipe Klaksvika, koja je vrlo ozbiljna ekipa, bez obzira što mi to ovdje, ajde da kažemo, predstavljamo sa dozom nerazumijevanja. Klaksvik je prošle godine dogurao do trećeg kola kvalificija za Ligu šampiona, četvrtog za Ligu Evrope, igrali su grupnu fazu Konferencijske lige, a nema potrebe nabrajati koga su pobjeđivali“, podsjetio je Žižović na konferenciji za novinare i dodao: „Sve to je jasan pokazatelj o kome se radi, ne o ribarima, već o vrlo dobroj ekipi koja zna svoje ciljeve i puteve. Međutim, oni su jedna drugačija ekipa kući gdje imaju 10 pobjeda u 12 evropskih utakmica. Isto tako su drugačiji kada igraju vani. Nadam se da ćemo stići i prestići ovaj rezultat. Imamo realne šanse da to napravimo u ovom ambijentu, malo pod drugačijim uslovima, drugačijom temperaturom, drugačijom podlogom, drugačijim mentalnim ulaskom u utakmicu".

Trener Borca istakao je da svi moraju da budu na svom maksimumu da bi crveno-plavi imali realne šanse za plasman u naredni krug.

"Ne smijemo praviti greške koje smo pravili u otvaranju meča. Nismo bili dobri u prvih pola sata, to je jasno, pravili smo niz početničkih grešaka koje su nas koštale gola i prilika. Taman kad smo uspostavili ravnotežu desio se crveni karton. Mnogi su mislili da će tada krenuti na gore, ali mi smo tada pokazali kvalitetno lica, sa deset igrača bili smo apsolutno ravnopravni, napravili smo dvije kvalitetne prilike i mislim da poslije tog crvenog Klaksvik nije uputio šut na gol. To nam daje nadu da sutra možemo se više pitati nego što je to slučaj na Farskim ostrvima".

Žižović je rekao da svi u klubu žele ovo da produže u evropsku jesen i da se dođe do grupne faze evro-takmičenja, što je nekad bila misaona imenica.

"Sada imamo realnu šansu da pokušamo da uđemo minimalno u grupnu fazu Konferencijske lige i daćemo svoj maksimum. Da li ćemo to uspjeti sutra to stvarno ne znam, ali ovi momci će kao i na prošlim utakmici dati posljednji atom svog znanja, energije, snage, volje, kako god želite to da nazovete.Naš 12. igrač je bila publika, daju nam fenomenalnu podršku i nergiju i pozivam ih i da se opet odazovu u što većem broju.Sutra ćemo izaći maksimalno ofanzivno pokušati vratiti utakmicu što prije u rezultatski egal i zajedno sa svima u klubu nadam se prolasku u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evropu", istakao je Žižović.

On neće moći da računa na povrijeđenog Davida Vukovića, sa kojim kako je istakao, ne želi da rizikuje još težu povredu, te na Sebastijana Erere koji je zaradio crveni karton u revanšu protiv PAOK-a.

Nakon njegovog isključenja tu poziciju pokrio je desni bek Marko Vukčević, pošto Aleksandra Subića nije bilo u protokolu, a na mjestu lijevog beka može da igra i štoper Jurih Karolina.

"Imamo dilemu na toj poziciji. Karolina je u nekim ranijim utakmicama znao da odigra lijevog beka, mi smo ga kompletan ovaj pripremni i takmičarski koristili na poziciji lijevog štopera. Mora doći do određenih promjena. Tu je dilema, da li će Subić, da li će Karolina, da li ćemo ostati sa Vukčevićem. Probali smo neke varijante i juče i prekjuče i prije dva dana. Vrlo teška odluka, koju god odluku da donesemo moramo stati iza nje, gledati pozitivno. Imamo još danas trening i mislim da ćemo poslije večerašnjeg treninga donijeti odluku vezano za tu poziciju", zaključio je Žižović.

Revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu evrope između Borca i Ki Klaksvika igra se u četvrtak od 21 čas na Gradskom stadionu u Banjaluci.