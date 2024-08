Drkušić stigao da komanduje odbranom Zvezde: Pustili su me da dođem, ostvario sam dječački san

Vanja Drkušić i zvanično je novi fudbaler Crvene zvezde.

Vanja Drkušić i zvanično je novi fudbaler Crvene zvezde, došao je na pozajmicu iz Zenita. Izabrao je broj 33 i biće jedan od "kapitalaca" Vladana Milojevića u borbi za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona. Čeka ih dvomeč sa Bode/Glimtom i prvo put u Norvešku, a tamo će se naći i defanzivac kog su dugo čekali.

Ne krije zadovoljstvo zbog dolaska. "Potpisom za Zvezdu sam ostvario dječački san. Srećan sam što sam ovde i jedva čekam da počnem da treniram. Iza mene je odlično ljeto, prvo sa reprezentacijom Slovenije gdje smo napravili odličan uspijeh na Evropskom prvenstvu. Zatim potpis sa Zenitom i Bogu hvala pustili su me da dođem u Zvezdu. Jedva čekam da obučem dres Zvezde, da istrčim pred punu Marakanu i da pomognem klubu da uđe u Ligu šampiona. Pratio sam klub, vjerujem da ću se brzo adaptirati, jer dosta igrača već znam, najviše Elšnika iz reprezentacije. Dječački san je ostvaren, jedva čekam da izađem na teren", poručio je Elšnik.

❗️Novo pojačanje Crvene zvezde je reprezentativac Slovenije - Vanja Drkušić koji pokriva poziciju štopera i u naš klub stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Zenita. Drkušić će nastupati u crveno-belom dresu sa brojem 33.



Dobro došao!



⚪️#fkczpic.twitter.com/hqZ0HjBfT2 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 16, 2024

Sportski direktor Mitar Mrkela ima samo riječi hvale na račun novog pojačanja. "Zvezda je željela Vanju, on je želio Zvezdu. Ima iskustvo igranja za reprezentaciju, bio je jedan od najboljih u ekipi Slovenije na Evropskom prvenstvu i sa njim će naša odbrana da bude jača. U Zvezdi mogu da igraju samo oni koji su spremni da odgovore svim zahtjevima i težini dresa. Traže se igrači koji prave razliku i Drkušić je jedan od njih. Od prvih razgovora je potencirao koliko voli Zvezdu i koliko želi da dođe i to je važno, jer je ovo klub sa mnogo emocija. Vanja to prepoznaje, prenijeće na teren i doprinijeće tome da Zvezda bude jača", zaključio je Mrkela.