Heroj sinoćnje Dinamove pobjede će zaigrati za BiH!? Odigrao 43 meča za mlađe kategorije Hrvatske

Sandro Kulenović bi dres Hrvatske mogao da zamijeni dresom Bosne i Hercegovine.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je Ifet Đakovac prihvatio njegov poziv i postao reprezentativac Bosne i Hercegovine iako je rođen u Srbiji, sada je došao red na Hrvatsku. Prema pisanju sportske.ba,Sandro Kulenović će zaigrati za selekciju Bosne i Hercegovine.

Ovaj 24-godišnji napadač koji je nekada bio najveća nada hrvatskog fudbala ima čak 43 nastupa za mlađe selekcije "vaterenih" i čak 12 postignutih golova. Iz Dinama je kao tinejdžer otišao u Juventus, ali se tu nije nametnuo, a sada je ponovo u Zagrebu i Barbarez ga vidi kao idealnog partnera Edinu Džeki i Ermedinu Demiroviću u napadu "zmajeva".

Kulenović je rođen u Zagrebu, mediji ga često porede sa Mariom Mandžukićem po stilu igre, a osim za Juventus i Dinamo igrao je za Rijeku i Legiju iz Varšave. Njegov otac Almin je iz Bihaća, igrao je za hrvatske klubove tokom cijele karijere i ima nekoliko nastupa za selekciju BIH. Kulenović je sada u centru pažnje jer je u plej-of meču kvalifikacija za Ligu šampiona između Karabaga i Dinama dao dva gola, a nedavno je i produžio ugovor sa "modrima".

"Kod Nihada Mujakića ja sam vrlo zadovoljan tim momkom. To je momak koji će biti dio ove priče dok god bude radio kako radi i trenirao kako trenira. To je momak koji ima srce na pravom mjestu i takvi momci nam trebaju. Dva nova imena Ifet i Esmir, momci koje smo mi pratili duže vrijeme već i sa kojima želimo da napravimo iskorak u nekom širem razmišljanju što se tiče igre, pogotovo sa Esmirom iako je još mlad. Na kraju krajeva presudila je moja želja da ga priključimo našoj reprezentaciji, da uzmemo taj rizik na nas i ja na sebe. Vidjećemo kako će se to odraziti, sigurno je mlad igrač, ali igrač sa velikim kvalitetom. Vidjećemo kako će se uklopiti i nadamo se onom najboljem. Ifet je siguro neko ko će dobro da nam dođe i donese dosta stvari. Samo njegova energija i voljni momenat su nešto ogromno što nam se svidjelo. On je u svom timu standardan igrač koji ima veliku ulogu i nadam se da će to da nam prenese kod nas", rekao je Sergej Barbarez prilikom saopštavanja posljednjeg spiska reprezentacije.