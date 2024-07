Zukanović završio karijeru: Ostaće upamćen po najvećoj nepravdi u istoriji reprezentacije BiH

Rekao je kraj i završio karijeru, a zauvijek će ga pratiti nepravda koju je doživio pred Mundijal u Brazilu.

Izvor: CARLO HERMANN / AFP / Profimedia

Nažalost javnost na prvi pomen njegovog imena pomisli na veliki skandal iz redova reprezentacije BiH, a sada je Ervin Zukanović završio karijeru! Defanzivac koji je ponikao u Željezničaru, a igrao je u Luštenau, Veležu, Sulcbergu, Erdigenu, Denderu, Eupenu, Kortrajku i Gentu prije nego što se zaputio za Italiju i nastupao za Kjevo, Sampdoriju, Romu, Atalantu i SPAL, igrao je i za Karagumruk, Al Ahli i Asteras u Grčkoj. Sada je objavio emotivnu poruku i poručio da je sa 37 godina dosta fudbala.

"Dragi fudbale, san iz djetinjstva da postanem neko veliki postao je moja stvarnost. Da dijelim teren sa najboljima u igri, budem primećen i probijem se, savladam sve prepreke na putu do uspeha, prva je utakmica koju sam morao pobijediti. Vjerovati u sebe u teškoćama, što se nekad činilo kao fudbalski teren kojem nema kraja, nema izlaza. Borac. Prijatelj. Heroj. Fudbaler. Biti. Ići napred. Nikada ne odustati. Ustrajati. Vjerovati. Ostvarenje sna iz djetinjstva. Hiljadu prepreka. Herojsko srce i tvrdoglavost koja uništava sve pred sobom, je ono što ostavljam iza sebe. 1:0, za Zukanovića. Mojoj porodici, prijateljima, upravi kluba, trenerima, saigračima, osoblju, menadžeru i navijačima", napisao je Ervin Zukanović i napisao hvala na nekoliko jezika.

Beskompromisni defanzivac je na kraju završio karijeru sa 38 nastupa za Bosnu i Hercegovinu, a veliki skandal se desio kada je selektor Safet Sušić odlučio da ga ne pozove za Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Tada je imao šest nastupa za BIH, bio možda najbolji defanzivac koje je Sušić imao na raspolaganju, igrao u kvalifikacijama i kao fudbaler Genta očekivao je poziv.

Kada se on nije desio Zukanovićje poručio da više neće da nastupa za nacionalnu selekciju dok je Sušić na čelu. Poseban je skandal izbio jer Safet Sušić nije na prvenstvo zvao Zukanovića, a jeste sina od svoga brata Seada - Tina Svena Sušića. A onda je Zukanović izašao u javnost i rekao da je problem i to što Tinov otac, a Safetov brat Sead ima veze sa njegovim neodlaskom u Brazil.

"Poslije današnje izjave selektora fudbalske reprezentacije BiH Safeta Sušića kako ponovo nema namjeru da me pozove za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo osjetio sam potrebu da se obratim javnosti i da jednom zauvijek stavim tačku na ovu priču. Želim da podsjetim da sam ja jedini propatio što nisam otišao na Svjetsko prvenstvo u Brazil iako sam to zaslužio svojim igrama tokom kvalifikacija za isto. Nakon agonije neodlaska, poručivanja da im ne trebam i da se ne moram ni pojaviti jer kao viza i moja izjava su rekli sve, a moja igra nije značila ništa, to se nažalost i nakon Brazila nastavilo tako. Opet negativno i loše po mene. Svugdje drugo mi je bolje išlo nego 'kod kuće' pa sam tako u međuvremenu prešao u italijansku Seriju A, a sa Safetom je negdje stalo... Priznajem da sam pokušavao na sve načine da stupim u kontakt s njim. Zvao sam ga, slao poruke, tražio bilo kakav način da mi kaže šta treba da uradim da bih ponovo igrao za svoju zemlju, nikada ni na jedan poziv i ni na jednu moju poruku Safet nije odgovorio... Zašto to valjda samo on zna. Došlo je vrijeme da ga ovako pitam: Da li je razlog izbacivanja mene iz reprezentacije to što nisam prihvatio da mi Safetov brat Sead Sušić bude menadžer kad mi se on nudio za vrijeme mog boravka u Belgiji? Pitam se šta bi bilo da jesam?", rekao je jednom prilikom Zukanović.

Kasnije je istakao da nikada možda i najboljem fudbaleru u istoriji Bosne i Hercegovine nije oprostio takav tretman. Jedno vrijeme nije nastupao za BIH, a kada je Sušić dao ostavku Zukanović se vratio i postao standardan.

"Možda neki uopšte nisu svjesni šta se meni dogodilo prije svega. Ne znam kako da opišem tu situaciju. Da ne odeš na Svjetsko prvenstvo, zaista, to je bio bum. Hvala Bogu, čvrst sam i uvijek na zemlji i ja sam to ‘muški’ podnio. To me mnogo motivisalo, jer znam kroz šta sam prošao kroz život i znam da ću uspjeti. Najviše mi je žao što sam se nervirao i gubio živce i energiju. I radi porodice i roditelja, jer su oni to sve sa mnom prolazili. Nisu oni mene smirivali, nego ja njih, do toga je došlo. Svašta sam prošao u životu i to je bila samo motivacija za mene, a hoću li to oprostiti? Neću nikada da to oprostim, jednostavno ne vidim razlog i nikad ja to neću oprostiti”, jasan je bio Zukanović.