"Sačekaću novinare, pa ću odrediti tim!" Vladan Milojević sakrio sastav Zvezde pred Bode Glimt!

Trener Crvene zvezde nije želio da govori o igračima pred revanš meč.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji u Beogradu najavio je revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, koji će srpski šampion u srijedu uveče igrati protiv Bode Glimta. Milojevićeva ekipa će pokušati da stigne zaostatak iz prvog meča (2:1), a iskusni strateg zna kako se igraju i pobeđuju ovakvi mečevi jer je sa Zvezdom uspješno prošao svih 12 kvalifikacionih rundi u prvom mandatu.

Meč protiv Norvežana biće izuzetno težak za Zvezdu, ali Vladan Milojević napominje da zbog veličine kluba koji predstavljaju njegovi igrači i on nemaju pravo da se uplaše rivala i eventualnog plasmana u grupnu fazu modernizovane Lige šampiona.

"Očekuje nas drugo poluvrijeme utakmice u plej-ofu na našem stadionu. Dobro vam je poznat rezultat u prvoj utakmici. Sigurno utakmica sa velikim značajem, pogotovo jer je ulog ulazak u Ligu šampiona. U prvoj utakmici je Bode bio da kažem bolji i pobijedio je, kao što sam rekao poslije te utakmice završeno je samo prvo poluvrijeme. Mislim da smo se za ovo vrijeme oporavili i malo došli do pojedinih igrača koji su se podigli fizički i imamo 90 minuta. Igramo protiv dobre ekipe, ali ovde nema loših, mogu reći o njima sve u superlativu. Imaju svoj sistem rada i igre i ne očekuje nas ništa manje teška utakmica. Imamo još 24 sata da se spremimo, imamo pojedinih problema kod igrača, vidjećemo u kom sastavu ćemo izaći. Mi moramo da damo sve od sebe, igramo pred našim navijačima, biće skoro pun stadion, na nama je da probamo da odradimo ono što smo radili i da uradimo sve kako bismo došli do rezultata", rekao je trener Crvene zvezde Vladan Milojević.

"Rekao sam i sada i zauvijek, ja sam uvijek najodgovorniji. Ne treba to da mi postavljate kao pitanje. Igramo protiv ekipe koja ima trenera od 2017. i igraju konstantno svake godine, imaju sistem, ne menjaju igrače. Jedan sistem koji je došao do toga da prikazuje to što prikazuje. Mi još nismo na maksimumu, nadam se da ćemo u svim aspektima biti bolji, naš koncept je drugačiji, dosta novih igrača koji su došli. Ono što očekujem je da znam da oni igraju drugačije, svaka ekipa ima svoje vrline i mane. Treba da iskoristimo mane i zaustavimo vrline, ne znam šta će kolega da spremi za utakmicu. Mi smo radili i imamo jasan plan i probaćemo da ga sprovedemo u delo", istakao je Milojević.

"Mi razmišljamo samo o utakmici, rekao sam da je veliki ulog igrati Ligu šampiona. Dosta toga je rečeno, to je veliko takmičenje, a ovo što kažete plej-of vam daje mogućnost i za Ligu Evrope. Mi razmišljamo samo o utakmici sada, neko će da kaže da je ovo možda najbitnija utakmica. Mi smo skloni da je svaka utakmica za život ili smrt. Tražiću da budemo skoncentirani, da navijači uživaju i daju vetar u leđa i neka bude po Božjoj volji."

Trener Crvene zvezde nije želeo da otkriva detalje oko sastava. "U šali sam rekao prije konferencije da ću vidjeti jedan sajt pošto vi to dobro znate. Vidjeću sutra da li će igrati Omri ili neće", rekao je Milojević i dodao: "Sačekaću dva, tri, četiri sata, imaćete objavljen sastav pa ću i ja na konto toga sastaviti tim."

"Ja se bavim ovim poslom od kada znam za sebe, igram od devete godine, a imam 54 godine, ako nešto radim šutiram tu loptu. Ja gledam na stvari na jedan način, publika i novinari drugačije. Nikada ni za jedan klub nisam rekao bilo šta, niti volim da pravim prognoze. Mislim da u ovom trenutku mi živimo u drugačijem svijetu, ima zlonamjernosti u svemu tome, sve ekipe su dobre na svoj način, svuda se igra fudbal. Ovdje imate mnogo klubova sa tri takmičenja, prije 20-30 godina je bilo drugačije. Sada ćete vidjeti da sve zemlje imaju dobre ekipe, budžete, sisteme. Ne postoji loša ekipa u plej-ofu, možda nešto može biti atraktivnije ili ne. Nama istorija ne dozvoljava, nemamo čega da se plašimo ili bojimo, velika su očekivanja javnosti i pritisak, ali mi moramo da ispunimo snove navijača, zemlje, porodica. Da li ćemo uspjeti ili ne vidjećemo. Mi smo Crvena zvezda."

Važan adut Crvene zvezde u borbi za Ligu šampiona biće i gotovo pun stadion. "Šta reći o našoj atmosferi. Mislim da su navijači šampioni Evrope, da se generalno svaki put oni ti koji prirede nešto spektakularno. Uvijek smo ponosni na njih, ne bih trošio mnogo riječi. Mislim da svi koji su igrali znaju kakva je atmosfera, nama je privilegija što imamo takve navijače."

"Šta značiti potcijeniti i precijeniti, spremali smo meč u skladu sa našim mogućnostima. Ja sam to dosta puta pričao, nismo mi tu da pravimo predstavu i da imam samo navijače. Puno puta vas protivnik iznenadi ili ne. Ne bih se vraćao na tu utakmicu prvu. Rekao je Uroš maloprije, ekipa je fizički pripremljena, sigurno da bilo šta o čemu morate da razmišljate je upravo tu, fizičke sposobnosti."

"Ja nisam neko ko je traži izgovor bilo kada, odigrali smo kako smo odigrali tamo. Sigurno to što igramo kod kuće je bitno, domaćini smo, daleko je, tamo bismo imali više navijača da je bliže. Herojski broj navijača je bio tamo, dobro su se čuli tamo naši navijači. Sada igramo u našoj kući i mislim da će biti jedna dobra utakmica, sad koliko će se razlikovati zavisi od mnogih faktora."

"Da li imamo teže utakmice ili ne, imamo naše prvenstvo i sigurno to nisu neke brojke koje možemo da postignemo kao u Ligi šampiona. Kada igrate sa kvalitetnom ekipom... Rekao sam na ovom nivou ako uzmete da li je neko atraktivan ili ne... Po mom mišljenju, ja sam trener običan i usko sam fokusiran da se ovim bavim i ja znam da nigdje na svijetu nema slabog protivnika. Arabija, Emirati, Koreja... I tamo se igra fenomenalan fudbal, ali to smo mi. Mi smo po tradiciji veći klub od Bodea, ali u 21. veku sve ekipe treniraju i igraju. Ako mene pitate, volio sam da pričam o prošlom vremenu, volio sam da imam sve igrače od prvog dana priprema, mi funkcionašemo drugačije. Nama je potrebno vrijeme i mi se ne žalimo na to."

"Mislim da je i u prošlosti Zvezda odlagala, ima i dosta drugih klubova koji su ispratili taj trend i odlagali mečeve. To nije problem, više vremena da pripremimo bitnu utakmicu, ovo je najbitnije, da budemo skoncentrisani i da radimo. Ako me pitate nisam za odlaganja, iskoristili smo pravo, ali mislim da nismo ništa loše uradili. Značilo nam je da imamo malo više vremena", ispričao je Milojević i otkrio da se ekipa nije posebno pripremala za udarce sa bijele tačke: "Jedan dio igre su penali, ali s obzirom da uvijek šutiraju poslije treninga je jedan dio igre i to."