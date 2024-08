Trener Partizana Aleksandar Stanojević govorio o utakmici protiv Belgijanaca.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana otputovali su u Belgiju, gdje će u srijedu (18:00) igrati protiv Genta revanš meč četvrtog kola kvalifiakcija za Konferencijsku ligu. Eventualna pobjeda i preokret nakon poraza u Beograda odveli bi crno-bijele do grupne faze, što je posebno bitno Partizanu, ističe trener Aleksandar Stanojević.

Po njegovim riječima, ekipa je u Beogradu pokazala da može da igra protiv Genta, iako je na toj utakmici poražena od Belgijanaca. Pokušaće tim iz Humske da igra i u srijedu uveče, a da li će to biti dovoljno vidjećemo na kraju meča koji određuje Partizanovu evropsku sudbinu ovog ljeta.

"Imamo loš rezultat iz prve utakmice, ali imamo pravo da se nadamo. Vidjeli smo i pokazali da može da ostvarimo povoljan rezultat. Imali smo dosta dobirih situacija koje nismo koristili. Igra se još jedna utakmica, nemamo šta da izgubimo, moramo da uradimo sve da pokušamo da prođemo dalje. Vjerujemo da možemo. Vidjećemo sutra da li i možemo", rekao je Aleksandar Stanojević i dodao: "Očekujem različitu utakmicu, očekujem pritisak sa njihove strane, više bočnih lopti, publika im donosi nešto... Ali i nama donosi nešto, bolje je pred publikom nego u sablasnoj atmosferi. Biće zahtjevno, prilično. Poslije analiza sam zadovoljan kako smo igrali, bili smo opasni, direktni, konkretni... Vidimo šansu u strpljenju, moramo da igramo, da odgovorimo na njihov pritisak. I da budemo opasni, pa ćemo vidjeti da li ćemo iskoristiti šanse."

Vidi opis Partizan ima samo jedan problem pred Gent: Stanojević otkrio šta ga muči 24 sata prije utakmice! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Prisjetio se trener Partizana izajva koje je davao u prošlosti, kada je govorio o značaju uspjeha u evropskim takmičenjima. I sada kaže da je Partizanu izuzetno bitno da učestvuje u grupnoj fazi u Evropi, odnosno da su evropski mečevi neophodni crno-bijelima!

"Motiv više mi je jer svi znamo šta znači Evropa, i za nas i za srpski fudbal. Svi smo svjesni šta nam znači ostanak u Evropi. Igračima je to jasno predočeno, i ovima koji nisu bili svjesni. Nama je potrebna Evropa, moramo da je igramo i tako ćemo ući u utakmicu. Ovdje smo igrali dobru utakmicu, prošli grupu... Teška utakmica u tom periodu. Lijepo je igrati ovdje. Biće zadovoljstvo da se ovdje predstavimo u najboljem svjetlu."

U timu Partizana će se ponovo naći Aldo Kalulu, koji je prethodni meč propustio zbog kazne. "On je profesionalac, izvinio se za postupak. Ne možemo zbog jedne situacije danima da bičujemo i tjeramo do kraja. Platio je ceh. Postoje sistemi vrijednosti, pravila ponašanja. Možete jednom da pogriješite, drugi put nemate pravo na grešku. Svi mi imamo pravo na po jednu grešku. To je prošla situacija, iza nas je sve to. Nastavljamo kao da ništa nije bilo, ali znamo da ako se ponovi mora biti ono najteže za sve nas - da se prekine saradnja", istakao je Stanojević.

Postava Partizana za meč protiv Genta, koji može da odvede crno-bijele u grupnu fazu, biće određena na osnovu fizičkog stanja Mateuša Saldanje. Utisak je da se samo oko njegovog igranja dvoumi Stanojević.

"Imamo jasnu sliku kako hoćemo da igramo, imamo samo jedan problem sa Saldanjom. Nažalost, i on je u nekoj situaciji da se ne zna šta će biti i kako će biti. Postoji dilema. Imam sliku kako ćemo ući u utakmicu, kako ćemo je završavati, jasan je plan kako ćemo igrati. Samo da vidimo ko će fizički biti spreman, psihički su svi spremni", rekao je trener Partizana.