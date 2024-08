Partizane, daj mi 12 plata, pa da se rastajemo: U Humskoj mu rekli "ne", a onda se sve zakomplikovalo

Frenk Kanute traži od Partizana veliki novac za rastanak.

Izvor: MN PRESS

Senegalac Frenk Kanute (25), centarlni vezista crno-bijelih od prošlog ljeta, želi da napusti Humsku i iznio je zahtjev pred klub da mu isplati plate za čitavu godinu. Prema pisanju "Telegrafa", crno-bijeli će morati da mu za rastanak plate jednu od dvije sezone do isteka ugovora i zbog toga su pregovori zapeli i ne nazire se izlazak iz situacije.

Partizan je precrtao Kanutea prošle sezone, a on je na početku prelaznog roka tražio četiri plate da bi pristao na rastanalk. Crno-bijeli su bili spremni da ne plate ništa ili samo ono što mu duguju za sezonu u klubu, koliko je i odigrao. Ipak, kada su shvatili da fudbaler ne odustaje, nudili su mu tri mjesečne plate, ali on je to odbio. I sada je svoj osnovni zahtjev utrostručio.

Kanute je odigrao 22 utakmice za Partizan, dao je gol protiv Vojvodine u decembru 2023. godine i izgubio je mjesto u timu Igora Duljaja i prije zimske pauze. U drugom dijelu sezone bio je rezerva sve do aprila, kada je igrao protiv Novog Pazara i Čukaričkog i to su bile njegove posljednje utakmice u crno-bijelom. Naravno, osim u slučaju da se dogodi veliki obrt, kakav se u ovom trenutku ne nazire.

Kanute je došao u Partizan u julu 2023. iz Serkl Briža, koji ga je prethodne sezone pozajmio Sošou. U kadetskim i omladinskim danima bio je đak Juventusa, a potom je igrao za Peskaru, Askoli, Kozencu i opet za Peskaru, odakle je za dva miliona 2020. godine otišao u Belgiju. Njegova karijera ipak se nije odvijala predviđenim tokom, kao ni njegov boravak u Humskoj, gdje Aleksandar Stanojević apsolutno ne računa na njega.