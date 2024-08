Konferencija Vladana Milojevića, uživo: Prve izjave nakon plasmana u Ligu šampiona!

0 :20



Miloje bunkeraš!

"Pomislio sam na klub. Stalno smo osporavani, stvara se atmosfera da državni projekat, da smo ljubimica, da nam predsjednik daje. A onda samo mi vadimo kestenje iz vatre. Uz dužno poštovanje Partizan i Crvena zvezda su doveli do ovoga da imamo po četiri ili pet koje igraju u Evropi. Od tih pet ekipa dvije ili tri igraju grupnu fazu. To je bio trenutak, pomislio sam na igrače, saradnike... Liga šampiona je neki cilj koji smo željeli da ostvarimo. Vidio sam to u očima igrača, patili su za tim. Imamo fenomenalan stručni štab, po cijeli dan sam na stadionu i neka mi je nagrada sve ovo. Krivo mi je jer mislim da je Zvezda brend, ne treba da nas podržava ko nas ne voli, ali žao mi je što se to radi. Kad vidite naše olimpijce, Novaka Đokovića, vaterpoliste, košarkaše, strijelce... Nismo mi na tom nivou, ali predstavljaćemo naše ljude u teškim vremenima. Sigurno je mnogo draže poslije ovako velikog rezultata. Ja mnogo volim ovaj klub, Crvenu zvezdu. Miloje može da ostane koliko god hoće, a može da ode sutra. Znaju i da kad odem mogu da me okrenu telefonom i ja ću doći. Možda još nismo svjesni koliko je velika stvar igrati Ligu šampiona", rekao je Milojević i dodao:

"Jedini način na koji smo mogli da igramo tamo je za prolaza, niko te ne pita kako si to uradio. Fudbal je jedini sport u kojem se povezuju rezultat i dobra igra. U košarci to ne postoji. Kako su pobijedili vaterpolisti? Odbranom sa igračem manje. Jedino što smo mogli da uradimo u dvomeču je ovo. Oni imaju ugrađen sistem. Htjeli smo samo da ga razmontiramo. Ovo što smo igrali danas, htjeli smo da ih pritiskamo, da ne izađu iz zone komfora. Malo nam je nedostajalo snage, ne može da se dominira 90 minuta. Tako će biti i u Ligi šampiona. Tad će biti da je Milojević težak bunkeraš. Meni to prija, nemam problem sa tim."