Sve o meču istine Crvene zvezde: Milojević čeka posljednji momenat za jednu odluku, ostalo se zna!

Crvena zvezda će dočekati Bode Glimt pred punim stadionom i nadaju se na "Marakani" da će sljedeći rival stići na najveći srpski stadion u Ligi šampiona!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Crvena zvezda igra najbitniji meč od početka sezone! Od 21 čas na svom stadionu crveno-bijeli će igrati sa Bode Glimtom u revanšu plejofa kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon poraza od 2:1 u prvom meču. Nisu blistali crveno-bijeli u tom meču, na kraju su poslije preterane defanzive mogli da budu zadovoljni sa minimalnim porazom i sada se očekuje mnogo ofanzivniji tim Vladana Milojevića.

Za ovaj meč se najavljuje pun stadion, svakako preko 45.000 navijača i nadaju se u crveno-bijelom taboru da će huk "Marakane" progutati Bode Glimt nenaviknut na takve atmosfere i ovakve utakmice. Ima nekoliko dilema oko sastava Vladan Milojević, neke će riješiti neposredno pred utakmicu.

Svakako Crvena zvezda ima Evropu i mnogo velikih utakmica pred sobom, ali ulaganja u prethodnom periodu govore da se nije baš mnogo razmišljalo o Ligi Evrope. Uz to, teško da je bolji rival od Bode Glimta mogao da se dobije na žrijebu, tako da sve osim odlaska u grupnu fazu Lige šampiona biće posmatrano kao neuspjeh.

KAD JE MEČ I KO PRENOSI?

Izvor: MN PRESS

Meč počinje od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" a moći ćete da ga pratite na kanalima "Arene sport", kao i na RTS-u. Takođe MONDO će obezbijediti tekstualni prenos uz javljanje sa lica mjesta.

ŠTA JE REKAO MILOJEVIĆ?

Izvor: MN PRESS

"Očekuje nas drugo poluvrijeme utakmice u plej-ofu na našem stadionu. Dobro vam je poznat rezultat u prvoj utakmici. Sigurno utakmica sa velikim značajem, pogotovo jer je ulog ulazak u Ligu šampiona. U prvoj utakmici je Bode bio da kažem bolji i pobijedio je, kao što sam rekao poslije te utakmice završeno je samo prvo poluvrijeme. Mislim da smo se za ovo vreme oporavili i malo došli do pojedinih igrača koji su se podigli fizički i imamo 90 minuta. Igramo protiv dobre ekipe, ali ovdje nema loših, mogu reći o njima sve u superlativu. Imaju svoj sistem rada i igre i ne očekuje nas ništa manje teška utakmica. Imamo još 24 sata da se spremimo, imamo pojedinih problema kod igrača, vidjećemo u kom sastavu ćemo izaći. Mi moramo da damo sve od sebe, igramo pred našim navijačima, biće skoro pun stadion, na nama je da probamo da odradimo ono što smo radili i da uradimo sve kako bismo došli do rezultata. Rekao sam i sada i zauvijek, ja sam uvek najodgovorniji. Ne treba to da mi postavljate kao pitanje. Igramo protiv ekipe koja ima trenera od 2017. i igraju konstantno svake godine, imaju sistem, ne mijenjaju igrače. Jedan sistem koji je došao do toga da prikazuje to što prikazuje. Mi još nismo na maksimumu, nadam se da ćemo u svim aspektima biti bolji, naš koncept je drugačiji, dosta novih igrača koji su došli. Ono što očekujem je da znam da oni igraju drugačije, svaka ekipa ima svoje vrline i mane. Treba da iskoristimo mane i zaustavimo vrline, ne znam šta će kolega da spremi za utakmicu. Mi smo radili i imamo jasan plan i probaćemo da ga sprovedemo u djelo", istakao je Milojević.

KO IGRA?

Izvor: Profimedia

Vjerovatno najveća dilema je na golu. Marko Ilić je dobro mijenjao do sada povrijeđenog Omrija Glazera, ali postoji šansa da se on vrati među stative za ovu utakmicu. Ognjen Mimović je po svemu sudeći zaslužio da se nađe u 11, Seol će biti prva opcija na boku, a Olajinka opet po krilu. Ovako bi to trebalo da izgleda, ako Glazer bude bio spreman: Glazer - Mimović, Điga, Spajić, Seol - Elšnik, Hvang - Puma, Ivanić, Olajinka - Endiaje.