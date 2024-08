Zvezda u Ligi šampiona - ocjene! Vladan Milojević je sve znao i prije nego što je počelo!

Fudbaleri Zvezde igraće u Ligi šampiona nakon što su u fantastičnom meču pred domaćom publikom savladali Bode Glimt. Ovako smo mi vidjeli učinak aktera revanša plej-ofa četvrtog kola kvalifikacija.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde po drugi put u nizu su u Ligi šampiona - prethodne sezone mjesto u grupnoj fazi imali su direktno, a sada su morali kroz kvalifikacije za koje je Vladan Milojević još jednom pokazao kakav je majstor. Donioo je Bode Glimt 2:1 iz Norveške, ali se u srijedu uveče na stadionu "Rajko Mitić" ništa nije pitao protiv srpskog šampiona, čiji su igrači odigrali najbolji meč sezone i pobjedom (2:0) nadoknadili zaostatak.

Bila je to impresivna predstava fudbalera Crvene zvezde, u čijim redovima niko nije podbacio pred sasvim pristojno popunjenim tribinama koje su bile dodatni impuls. Navijanje sa početka meča ulilo je dozu straha u noge gostima, koje je šokirao gol Bruna Duartea sa bijele tačke taman kad su pomislili da su se oslobodili pritiska i da sada mogu da igraju ravnopravan meč. Ako su pomislili, nisu bili u pravu.

Zvezda je u meču koji je kontorlisala od prvog do posljednjeg sekunda sve držala pod kontrolom, a svaki potez kao da je bio unaprijed dogovoren u slvačionici. Zbog toga najveću ocjenu dobija trener Vladan Milojević, a veoma visoke ocjene pripale su i njegovim fudbalerima koji su na kraju pokisli trčali pobjednički krug po atletskoj stazi.

Marko Ilić - 8,5

Nije imao mnogo posla, ali je sve što je trebalo odradio na visokom nivou. Večeras se nije primijetilo da fali Omri Glazer, pošto je Ilić branio kao da je prvi golman Crvene zvezde. Unosio je sigurnost ekipi svojim dodavanjima, pa čak i dugim loptama koje su uglavnom pogađale gdje treba. Neuporedivo bolji na visokim loptama, pokupio je sve centaršuteve na koje je krenuo, a sada je na njih izlazio sa mnogo više samopouzdanja nego u Norveškoj prije osam dana.

Ognjen Mimović - 8,5

Mnogo prostora je u prvom meču imao Hauge, najbolji igrač norveškog tima, ali u Beogradu to nije bio slučaj. Ognjen Mimović je odigrao najzreliju partiju u karijeri, bez ijedne greške u defanzivi. Ispit je položen, Zvezdina fabrika stvorila je još jednog desnog beka, a Mimović bi u budućnosti mogao da konkuriše Kosti Nedeljkoviću i za mjesto reprezentaciji. Ne možemo da kažemo da je nasljednik fudbalera Aston Vile samo zato što je godinu dana stariji od kolege koji je prvi "gurnut u vatru".

Naser Điga - 9

Reprezentativac Burkine Faso će biti naredna velika prodaja Crvene zvezde. Navijači se nadaju da to neće biti do kraja ljeta, jer žele još jednom da ga gledaju u Ligi šampiona, ali važno je i kakve će sve ponude stići narednih dana. Po svemu prikazanom u dvomeču protiv Bode Glimta Naser Điga bi mogao bez problema da igra elitni rang u Francuskoj ili Njemačkoj. Njegova smirenost u kritičnim situacijama je nešto što ne može da se nauči, za to čovjek mora da bude rođen.

Uroš Spajić - 9

Kapitenski. Verovatno postoji neka fudbalska pravda i vjerovatno postoji neki Bog koji prati fudbal, a koji je odlučio da baš njemu dodijeli ulogu strijelca pobjedonosnog gola u ovom dvomeču. Kasnio je na pripreme zbog reprezentacije, tražio se u formi kroz uvodne mečeve sezone - bilo je momenata kad nije blistao - ali je onda pokazao koliko može. Zato što je na terenu bio predstavnik onih koji su na tribinama imali crveno-bijeli dres, zato što je Zvezdino dokete i zato što je Zvezdin kapiten odveo je saigrače u Ligu šampiona. Poslkednja tri gola postigao je u derbiju protiv Partizana, u finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine i u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona.

Jung Vu Seol - 8,5

Osim što ga muči jezička barijera, izgleda da se i fudbalski razumije samo sa Hvangom. Kad god ima loptu u nogama gleda gdje mu je zemljak, što nije uvijek najbolje rješenje za Zvezdu. Osim toga, odigrao sasvim pristojan meč i pokazao mnogo više hrabrosti nego u dosadašnjem toku sezone. Ovakav igrač je pojačanje za Zvezdu, onaj što je igrao u Norveškoj nije - vjerovatno to i sam zna.

In Bom Hvang - 8,5

Zagrijao dlanove golmanu gostiju i cijelom stadionu, kada je u 13. minut raspalio sa ivice kaznenog prostora. Dominirao centralnim dijelom terena, dok se Zvezda u finišu susreta nije povukla, ali tada je već imala na svom kontu rezultat koji je vodi u Ligu šampiona. Mogli bi mečevi protiv najboljih, uz prijatelja koji u njega gleda kao spas, da ga ubijede da ostane barem do zime.

Timi Maks Elšnik - 8

Zakasnio kad je dobio žuti karton, ali to je možda bio i dobar prekid za Zvezdu koja je nekoliko desetina sekundi paničila jer nije mogla da uzme loptu Norvežanima. Rekao je Milojević da mu je teren na sjeveru Evrope uzeo dušu i ispostavilo se da je to bilo tačno. Mnogo bolji u Beogradu, ali još ne na nivou iz reprezentacije Slovenije sa kojom je igrao Evropsko prvenstvo.

Piter Olajinka - 8,5

Vladan Milojević ga je večeras u Beogradu, kao čarobnim štapićem koji publika nije vidjela, pretvorio u najljepšu verziju Nemanje Milića. Postao je noćna mora lijevog beka Bode Glimta Fredrika Bjorkana kojem je iz nogu krao čiste lopte. Odigrao ratnički, samo ono što se od njega zahtijevalo, ali najbolje što može i sasvim blizu onoga kako je to Milojević zamisio.

Mirko Ivanić - 8

Dugo se na stadionu Rajko Mitić nije vidjela "ljepša" lopta od one koju je poslao na drugu stranu, za Pitera Olajinku, u 11. minutu meča. Dao cijelog sebe za pobedu Zvezde, pristao i da "pokrpi" rupe kada je tim imao problema. Zasluženo dobio ovacije jer je već godinama jedan od nosilaca tima koji bilježi nevjerovatne evropske rezultate. Korača ka statusu klupske legende.

Felisio Milson - 8

U Norveškoj je prodrmao ekipu svojom energijom kada je ušao sa klupe, a i na početku beogradskog meča je djelovalo da mu ne fali energičnosti. Baš zbog nje se našao na pravom mjestu da iznudi penal, ali bi Zvezda možda imala i više od gola prednosti u prvih pola sata da je on imao više koncentracije.

Bruno Duarte - 9

Pogodio tačno gdje treba i tačno kad treba da proključa Marakana. Od džokera sa klupe postao jak štih Vladana Milojevića u najbitnijem meču sezone. I opravdao povjerenje. Njegovi saigrači kažu da je čovjek koji najburnije proslavlja pobjede u svlačionici, a ovo će biti tako dobra prilika da napravi žurku sa Kopakabane nekoliko stotina metara iznad Autokomande.

Puma Rodrigez (od 62. minuta umjesto Milsona) - 8

Dobio žuti karton i zakuvao situaciju pred kaznenim prostorom, nakon što je izgubio loptu. Tokom prelijepe večeri za navijače Zvezde vjerovatno bio najslabiji pojedinac u crveno-bijelom dresu, ali u atmosferi slavlja mu nećemo oduzeti pola ocjene zbog toga. Nek ide na račun kuće.

Šerif Endiaje (od 72. minuta umesto Duartea) - 8

Pokazao zašto ga obožava Vladan Milojević. Uklizao ispred klupe Crvene zvezde i povukao napad 40 metara. Za realizaciju nije imao snage.

Dalsio (od 72. minuta umesto Olajinke) - 8

Igrao samo u trenucima kada se Zvezda mučila, ali donio dovoljno čvrstine u defanzivnom dijelu veznog reda nakon što je Milojević odlučio da "zatvara" utakmicu.

Luka Ilić (od 85. minuta umjesto Ivanića) - premalo vremena za ocjenu

Trebalo da postane heroj golom u prvom minutu nadoknade.

Vladan Milojević - 9,5

Na početku utakmice pogodio sve - i ulogu za Olajinku, i ulogu za Milsona i ulogu za Duartea. Svi igrači koje je poslao na teren nekoliko minuta prije 21:00 vratili su mu višestruko za poverenje koje im je ukazao. Izmjene su uglavnom bile u skladu sa očekivanjima od ovakvog meča, ali Vladan Milojević je ovaj dvomeč dobio i prije nego što je počeo da mijenja svoje fudbalere. Treći put u karijeri uveo Zvezdu u Ligu šampiona. Šta je sljedeći cilj?

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!