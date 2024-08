"Kad je pao Liverpul, neka padne i Barselona": Zvezda godinama čekala Špance - i dočekala!

Ovako u Crvenoj zvezdi komentarišu žrijeb i raspored Lige šampiona. Barselona dolazi na "Marakanu" na isti datum kada je pao Liverpul.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela komentarisao je raspored Lige šampiona, prema kojem će šampion Srbije početi učešće u takmičenju 19. septembra protiv Benfike na "Marakani". Uz Portugalce, Zvezda će dočekati Barselonu, Štutgart i PSV, a gostovaće Interu, Monaku, Milanu i Jang Bojsima.

"Željeli smo da se odmjeravamo sa najboljima i sada ćemo imati nikad bolju priliku za to. Žrijebom je odlučeno da ćemo se sastati sa velikanima fudbalske igre. Igraćemo protiv evropskih prvaka i klubova koji su već godinama u usponu. Naš cilj je da budemo konkurentni, što ćemo vjerujem i učiniti. Siguran sam da nijednoj ekipi neće biti lako na Marakani da se izbori za bodove, Bode je pravi primjer koliku moć posjeduje naš stadion kada su tribine ispunjene", kazao je Mrkela za klupski sajt.

Osvrnuo se i na kompletan raspored utakmica.

"Prvi meč nas očekuje protiv Benfike, koja je izuzetno kvalitetna ekipa, želimo da se već na prvoj utakmici predstavimo Evropi na pravi način. Mislim da će to biti izuzetno zanimljiv i neizvjestan meč. Igrači i stručni štab imaju dovoljno vremena da se pripreme za tu utakmicu i vjerujem da ćemo do tada dodatno podići nivo igre. Interesantno je i da nas nakon tog meča očekuju dva vezana gostovanja Interu i Monaku, a zatim i dvije utakmice na našem stadionu protiv Barselone i Štutgarta. Dugo nismo igrali sa španskim timom, a sudbina je odredila da Barselonu ugostimo na dan kada smo porazili Liverpul, nadam se da će se istorija ponoviti. Do kraja godine ćemo se sastati i sa Milanom, a zatim odigrati i dvije evropske utakmice protiv ekipe PSV i Jang Bojsa u januaru, što je značajna promjena u odnosu na prethodne godine. Vjerujem u naš tim i ono što radimo, kao i da nećemo razočarati navijače koji će ove godine imati priliku da uživaju u fantastičnim utakmicama", zaključio je Mitar Mrkela.

