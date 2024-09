Zvezda "bacila oko" na krilo Štutgarta od 10 milona evra! Igrao pod lažnim imenom, pa sve priznao

Krilni napadač Štutgarta Silas želja je Crvene zvezde za kraj prelaznog roka.

Crvena zvezda će do kraja prelaznog raditi na pronalasku zamjene za In Bom Hvanga koji je u transferu teškom osam miliona evra pojačao Fejnord. Rješenje za tu poziciju nazire se u bivšem fudbaleru Monaka i Milana, ali on nije jedini koji bi mogao da stigne u Beograd! Prema saznanjima MONDA, Crvena zvezda je zainteresovana i za desno krilo Štutgarta, brzonogog Silasa (25)!