"Srpski Jap Stam" utišao Olimpiko, pa došao kod Piksija: Sa Orlovima hoće da se iskupi za Evropsko!

Strahinja Pavlović spreman je da igra za Srbiju protiv Španije u Ligi nacija u četvrtak.

Reprezentacija Srbije utakmicom protiv moćne Španije počinje novi ciklus Lige nacije, poslije sjajnih rezultata u diviziji B, sada u elitnoj A grupi evropskog fudbala. Rivali Orlovima biće Španija, Danska i Švajcarska. U septembarskom prozoru izabranici selektora Dragana Stojkovića sastaju se sa aktuelnim prvacima Evrope, selekcijom Španije, 5. septembra na travi stadiona "Rajko Mitić", tri dana kasnije, u Kopenhagenu, rival će biti Danska.

Za sajt Fudbalskog saveza Srbije govorio je Strahinja Pavlović, novi defanzivac višestrukog prvaka Evrope, Milana, igrač koji je na minulom Prvenstvu Evrope u Njemačkoj ostavio fantastičan utisak.

"Ponovo smo zajedno na okupu, imamo jasne ciljeve i jako mi je drago što sam ponovo sa kolegama, drugarima, saigračima iz reprezentacije", ne krije Strahinja Pavlović.

Veliki izazov na startu novog ciklusa Lige nacija, duel protiv aktuelnih prvaka Evrope? "Pokazali su na Evropskom prvenstvu da su trenutno najjača reprezentacija i da igraju najlepši fudbal. Biće sigurno zanimljivo igrati protiv najboljih".

Koliko si imao vremena da poslije povratka iz Njemačke, ispratiš do kraja sjajna izdanja španske selekcije?

"Iskreno, samo sam njih i gledao, jer poslije povratka nisam imao previše motiva da pratim ostatak turnira. Vidjelo se od prvog meča da igraju najljepši fudbal i da su došli sa jasnim ciljem da osvoje Evropsko prvenstvo".

Kako objašnjavaš fenomen Lamina Jamala, momka koji tek što je „izašao iz jaslica“ a već je zvijezda svjetskog fudbala?

"Dar od Boga, prirodan talenat. U Barseloni je već u prvoj sezoni pokazao da je nevjerovatan talenat, naredne sezone je sebe samo nadogradio i već sa 17 godina postao prvak Evrope".

Podatak da je njihov zadnji vezni igrač, Rodri, proglašen za najboljeg igrača, govori da su bili zaista kompaktni, uigrani i čvrsti, da su kao kolektiv veoma jaki?

"Rodri je fantastičan igrač, imali su veliki posjed stalno, uvijek bili veoma opasni u završnoj trećini protivnika i tražili prostor. Svaku ekipu su "ubili" tim "posjedom".

MORAMO BITI PERFEKTNI

Šta fudbalska javnost u Srbiji može da očekuje u četvrtak, kako se suprotstaviti moćnom timu Španije?

"Može sigurno da očekuje dobru utakmicu. Neće biti nimalo lako, mi moramo da nađemo neku našu igru, prije svega dobro da se branimo, jer znamo da Španci vole da drže loptu, mijenjaju strane, traže prostor. U defanzivnom smislu moramo da budemo perfektni, a imamo kvalitet da mi napravimo šanse i da ih ugrozimo.

Kakav odziv publike može da se očekuje, ima li poziva za ulaznice?

"Zovu prijatelji, rodbina, svi žele da dođu i podrže reprezentaciju. Nadam se da će podrška biti velika, znamo da javnost nije bila zadovoljna našim učešćem na Prvenstvu Evrope i tim rezultatskim neuspjehom, što je očekivano i opravdano sa njihove strane, ali opet kreće jedan novi ciklus i dolazi nam prvak Evrope. Mislim da je to motiv za sve, da će biti jedna lijepa utakmica, ljudi da dođu i da gledaju".

Velika je stvar biti dio elite, A divizije Lige nacija, igrati protiv najboljih u Evropi, a ne protiv, uslovno rečeno, slabijih selekcija?

"Slažem se, jer u prethodnom periodu nismo imali toliko prilika da igramo protiv najjačih reprezentacija u Evropi. Mnogo će nam značiti naredni mečevi, nema lake utakmice, igramo utakmice u kojima nismo favoriti, naprotiv. Jedna dobra prilika za nas da vidimo koliko možemo, na spisku je dosta novih imena, biće prilika za sve nas da se dokažemo i vidimo koliko možemo. Novi je format, dvije ekipe idu dalje, treća u baraž, samo četvrti ispada u nižu diviziju. Prvi cilj nam je da ostanemo u A diviziji".

OD RUSIJE DO ŠPANIJE

Od debija protiv Rusije, koliko se Strahinja Pavlović promijenio u tom nekom pozitivnom smislu?

"Promijenio sam se dosta, ovo mi je četvrta godina u reprezentaciji. Došao sam u A tim sa 19 godina, dosta sam sazrio, mnogo toga se desilo i na planu klupske karijere, tako da sam zadovoljan i da će sve biti bolje i bolje".

Četiri godine, četiri gola u A timu (Jamajka, Kamerun, Austrija, Mađarska), ali u mečevima u kojima nismo imali sreće da pobijedimo?

"Ne znam koliko je to moguće da dam gol, a da ne pobijedimo, moraću onda da ne dajem golove (smijeh) samo da pobjeđujemo. Nadam se da će vrlo brzo doći trenutak kada ću dati pobjedonosni..."

Morata nije na spisku, ali da li ti je možda poslao neku poruku novi klupski saigrač?

"Pričali smo, ima suspenziju UEFA zbog neke situacije prilikom proslave titule. Šalio sam se malo, bolje što ne igra, neka odmori malo".

MILAN OGROMAN KLUB

Prelazak u Milan izazvao je fenomenalnu reakciju javnosti, odavno jedan defanzivni fudbaler nije sa takvom pompom stigao u Seriju A? "Da, bio sam malo iznenađen. Milan je ogroman klub sa velikom, dugom istorijom. I dalje mi je sve to nerealno, i dalje nisam svjestan da sam došao na taj nivo, kada pogledam odakle sam krenuo. I koliko sam imao teških situacija kada sam napustio Partizan. Presrećan sam kako su me prihvatili i kako se sve do sada odvija".

Odličan start u ligi, sjajno izdanje protiv Parme, onda i gol u Rimu protiv Lacija? "Imao sam dvije solidne utakmice, šteta samo što nismo pobijedili. Bitan je uvijek taj neki prvi korak i meni je drago da sam ostavio dobar utisak i da su me navijači i fudbalska javnost u Italiji prihvatili na jedan fantastičan način. Nadam se da će tako biti ubuduće i da ćemo slaviti u prvom narednom meču. Dve, tri pobjede da povežemo i bićemo pri vrhu".

Dali su ti broj 31 koji je nekad nosio Jap Stam, broj koji obavezuje?

"Taj broj sam nosio u Salzburgu, pa sam htio da nastavim u Milanu. Da, povezivali su me sa Stamom, u jednom intervju sam rekao da imamo možda sličnu frizuru. On je velika legenda, moram mnogo krvi i znoja da prolijem kako bi mogao da se poredim sa njim. Svakako da mi prija takva pažnja".

ITALIJANI NISU VIDJELI "„MAKAZICE"

Da li mediji u Italiji znaju da su te poslije gola za Partizan u Nišu protiv Vojvodine zvali "srpski Van Basten"?

"Hahahha…ne znam da li znaju, nisu mi pominjali, vjerovatno nisu ni vidjeli taj gol. To mi je sigurno najljepši gol u karijeri. Obično su moji golovi glavom, protiv Jamajke sam dao desnom nogom i sam sebe sam iznenadio (smijeh), tako da je gol iz Niša trenutno bez konkurencije.

Kakvi su prvi utisci o saradnji sa Paulom Fonsekom.

"Pričali smo dosta, pošto mi je ovo prvi put u karijeri da nisam prošao cijele pripreme. Cijela saga oko transfera je trajala jako dugo i posle EP sam dobio tri sedmice odmora, praktično sam imao desetak dana da se pripremim do prve utakmice sa Torinom koju nisam ni igrao. Reako mi je da samo budem strpljiv i da ću „pohvatati“ sve zahtjeve. Od početka imamo jako dobar odnos, radi se o treneru koji ima mnogo dobrih ideja i nadam se da ćemo uspjeti sve to da primjenimo na terenu. I da krenemo da pobjeđujemo. Imamo dosta novih igrača, mnogo igrača je bilo i na EP tako da ekipa još nije uigrana".

Da li se sjećaš detalja sa njegove konferencije poslije pobjede Šahtjora protiv Sitija, kada se pojavio sa maskom Zoroa?

"Ne…nisam to vidio".

Italijanski mediji su pisali o tome. Šta si ti spreman da uradio ako Milan osvoji Skudeto?

"Osvojiti Skudeto je nešto nevjerovatno, ali ako je neko spreman na opkladu, možda se ofarbam u crveno-crno (smijeh)".

SAN OSVOJITI SKUDETO

Uskoro će biti mečevi sa Interom, Napolijem, Juventusom…

"Liga će biti izuzetno zanimljiva, važno je da pobjeđujemo u takvim utakmicama, praktično direktne konkurente, jer ove sezone ih ima mnogo".

U razmaku od sedam dana biće derbi sa Interom i Crvenom zvezdom u Ligi šampiona?

"To je u decembru. Novi format Lige šampiona mi se dopada, grupa je zanimljiva. Biće interesantno, veoma".

Davno je bilo, ali vrijedi pitati, obnoviti sjećanje na istambulsko finale, onaj čuveni meč sa Liverpulom?

"Gledao sam tu utakmicu, naravno kasnije. To su utakmice koje svima ostaju u sjećanju. Mnogo će biti izazova u Ligi šampiona. Definitivno".

Koliko su ti Luka i Okafor pomogli po dolasku u Milan?

"Mnogo. Luka me dočekao, Okafor isto bio na usluzi", – rekao je na kraju Strahinja Pavlović, defanzivac Milana i najboljeg tima Srbije.