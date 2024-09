"Mitrovića stigle godine i kilogrami, Sergeju novac učinio svoje": Stojadinović nijednog ne bi zvao za Srbiju

Srpski menadžer smatra da ni Aleksandra Mitrovića, ni Sergeja Milinković-Savića ne bi trebalo opet zvati u reprezentaciju Srbiju.

Izvor: TV Arena sport

Srpski fudbalski menadžer Zoran Stojanović rekao je u analizi utakmice Srbija - Danska da selektor Dragan Stojković Piksi mora da donese odluku, da li je ovo bio kompletan tim na koji računa, ili nije.

"Hajde da vidimo da li smo kompletni ili nismo, da budemo jednom iskreni prema sebi, šta hoćemo i i da ne lutamo mnogo. Kad se odigra dobro sve je ok, kad se ne odigra dobro, nismo mi - mi. Mora da se odreti tačna strategija gdje hoćemo i šta hoćemo, onda će ovako da nam se ponavlja poslije svake izgubljene utakmice", rekao je on za TV Arena sport.

S obzirom na to da će oktobarske utakmice stići kroz nekoliko nedjelja (12. 10 protiv Švajcarske, tri dana kasnije protiv Španije), veoma brzo će se znati da li će selektor Stojković za te mečeve zvati trojku koja se nije pojavila u septembru - Mitrović, Vlahović i Milinković-Savić.

"Vlahovića bih uvijek zvao, a ovo ostalo... Niko mi ne nedostaje, ako me pitate iskreno. Ne da mi ne nedostaje, već mislim da je i atmosfera bila narušena dovođenjem tih igrača. Da me neko ne razumije pogrešno, Mitrovića sam cijenio mnogo kao igrača, on je bio 'Broj 1' igrač i ključ naših uspjeha u svim kvalifikacijama, ali došao je trenutak kada je bolje da nije tu. To više nije Mitrović koji je bio. I zbog lige u kojoj je i malo su ga godine stigle, zadovoljstvo... Liga u kojoj igra, par kilograma više, sve to ima svoje", rekao je Stojadinović i dodao: "Realno, sa spiska je jedino Vlahović igrač kome bih uvijek rekao 'Izvoli gospodine, dobro si došao'.

Sergeja volim, ali mi smo ipak Balkanci

Izvor: MN PRESS

Isto što misli o Mitroviću, Stojadinović misli i o Milinković-Saviću.

"Rekao bih da ne nedostaje. Iako ga volim kao igrača, ali prošlo je njegovo vrijeme, pretrčavaju ga svi, godine su ga stigle, nije to ta želja više, novac je učinio svoje. Nismo mi mentalitet Argentinca koji ide i gine za svoju zemlju, Tonija Krosa koji gine u zadnjoj utakmici za svoju zemlju. Mi smo Balkanci bili i ostali. Kad dobiješ veliki novac, odmah kupiš najbolji auto i to je Balkan, ne možeš protiv toga i to se odražava u igri. Kada dođeš do 30, 31. godine imaš novac, pa kažeš 'neka gine kome treba'. To je moje viđenje".

"Nisam ovo rekao ni protiv Piksija, ni protiv Sergeja... Poslije Crne Gore sam rekao da bih uvijek stavio Sergeja u tim, jer jednim potezom može da riješi. U ovom momentu mislim da nam Sergej ne treba, a pogotovo taj način... Kada se ne odazivaš i kažeš da ne možeš dok u klubu treniraš najnormalnije, to znači da ne osjećaš reprezentaciju kao svoju kuću u kojoj bi trebalo da daješ sve od sebe. Ponavljam, jedino bih Vlahovića uvijek zvao", dodao je Stojadinović.