Luka Modrić golčinom donio pobjedu Hrvatskoj! Na svoj 39. rođendan otkrio kada će se povući

Kapiten Hrvatske u Ligi nacija još jednom pokazao kakav je majstor, golom za pobjedu protiv Poljske u Osijeku.

Izvor: Marin Franov / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske pobijedila je Poljsku 1:0 u Ligi nacija, golom Luke Modrića iz slobodnog udarca u 51. minutu. Na stadionu u Osijeku, kapiten "vatrenih" još jednom je podsjetio na svoju klasu, poslavši loptu preko živog zida, pravo iza leđa golmana Lukaša Skorupskog.

Pogledajte Modrićev gol u Osijeku:

Poslije meča i prve pobjede Hrvatske u Grupi A1 Lige nacija (nakon poraza od Portugala 2:1 u Lisabonu), Luka Modrić bio je upitan kada će se povući. Protiv Poljaka dao je svoj 27. gol za Hrvatsku i samo je Kristijano Ronaldo igrač sa više nastupa za reprezenaciju od njega u Evropi (213).

Modrića pitali kada će da se povuče

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ponosan sam i srećan što sam došao do te brojke. Nisam mogao ni sanjati da ću toliko dugo igrati. Prvi nastup je bio san, a ovo sad... Srećan sam što sam i dalje tu da pomognem ekipi da dođe do novih pobjeda. U mojim godinama je bilo što teško prognozirati. Sa mnom se nikad ne zna. Idemo utakmicu po utakmicu. Kad ne bude više žara u meni, neće mi niko trebati to reći. Sam ću otići. A do tada, i dalje sam tu", rekao je kapiten Hrvatske poslije utakmice.

On će u ponoć dočekati 9. septembar, dan kada će napuniti 39 godina. I sigurno će mu saigrači pripremiti poklon, ili bi bar trebalo to da urade, nakon što im je on poklonio pobjedu protiv Poljske.

Hrvatska će sljedeću utakmicu u Ligi nacija odigrati 12. oktobra na stadionu Maksimir u Zagrebu protiv Škotske, a tri dana kasnije, 15. oktobra, gostovaće Poljskoj u Varšavi. I bilo bi pravo čudo ako Modrić ne bude tu, da i u 40. godini zaigra za Hrvatsku i predvodi je kao i od davne 2006, kada je debitovao.