Sve gori u Crvenoj zvezdi pred kraj pijace: Mora što prije da se "sječe", a sat otkucava

Crvena zvezda će do kraja ljetnog prelaznog roka ostati još bez nekoliko fudbalera koji su višak u ovom trenutku. Vladan Milojević ne želi nezadovoljne igrače.

Crvena zvezda je ovog leta odlučila da napravi veoma ozbiljan tim koji će biti konkurentan u novom formatu Lige šampiona, tako da je posebno u završnici registracionog perioda za elitno takmičenje bila aktivna. Za kraj prelaznog roka stigli su Silas, Nemanja Radonjić i Rade Krunić, što uz ranije akvizicije Milsona, Duartea, Pume, Elšnika, Seola, Ilića, Dalsija i Drkušića, čini praktično cijeli jedan novi tim.

Kada se podvuče crta, Crvena zvezda je potrošila oko 17 miliona evra na pojačanja i zaradila je 25 miliona od transfera (prije svih od Hvanga, Bukarija i Stamenića), ali posao još nije završen. Zbog prevelikog igračkog kadra, potrebno je riješiti još nekoliko problema kako Vladan Milojević ne bi došao u situaciju da ima nezadovoljne igrače bez minutaže.

Zvezda je zato "dodala gas" i već se pozabavila ugovorima nekoliko svojih igrača, a do ponoći će imati priliku da one koji su "višak" pošalje u klubove iz Superlige. Kada počne 14. septembar, Zvezda će svoje igrače moći da prodaje (ili pak šalje na pozajmice) tek u nekoliko još država gdje je ljetni prelazni rok još otvoren. To ne daje pretjeranu mogućnost za manevar, tako da se prelazni rok u Meksiku završava 14. septembra, u Izraelu 18. septembra, Emiratima 1. oktobra....

Ko sigurno odlazi iz Zvezde?

Iako to još nije zvanično objavljeno, Zvezda se rastala sa još trojicom fudbalera. U pitanju su Nikola Knežević koji je pojačao OFK Beograd, Vladimir Lučić koji je pozajmljen u IMT, odnosno Andrej Đurić koji će do zime nositi dres Novog Pazara. Sva trojica su "bonusi" i zbog toga su i te kako bili vrijedni Zvezdi, međutim procijenjeno je da će drugi fudbaleri dobiti šansu i da tako za njih makar trenutno nema prostora na Marakani.

Knežević (21) je do sada za Zvezdu odigrao 10 utakmica i postigao je tri gola, a za OFK Beograd potpisuje bez obeštećenja. Zvezda je napravila dogovor da ako bude potrebe može da ga otkupi za 200 hiljada evra idućeg ljeta, odnosno ako to ne uradi - svakako joj sljeduje polovina novca od njegovog idućeg transfera.

Što se tiče Lučića (22), zbog teške povrede koju je doživio tokom proljeća - ispao je iz ritma koji je imao kod Baraka Bahara. Zato je odlučeno da se na pozajmici u redovima "traktorista", što mu je poznata sredina, postepeno vrati u formu. Ako uspije, Zvezda će ponovo računati na njega, posebno ako se zna da je bio veoma koristan u visokom presingu. S druge strane, mladi štoper Andrej Đurić (20) ide na pozajmicu od šest mjeseci, a postoji mogućnost da posne saradnje sa Pazarom opet ode u inostranstvo.

Šta se dešava sa Pumom?

Prije samo dva i po mjeseca Puma Rodrigez promovisan je u dresu Crvene zvezde kao veliko pojačanje. Plaćen je Famalikau čak dva miliona evra i u Zvezdi su računali da je direktna zamena za Usmana Bukarija, čak je i dobro počeo (zabilježio je gol i dvije asistencije), međutim potom procijenjeno je da je za Ligu šampiona potreban bolji fudbaler.

I prije nego što su stigli Silas i Radonjić, Pumi je predočeno da je najbolje da pronađe novi klub i da ode (baš kao i Nemanji Stojiću koga je "istisnuo" Vanja Drkušić, ali je i dalje veoma neizvjesno da li će promijeniti sredinu do kraja prelaznog roka. Za njega najviše interesovanja ima iz Meksika, s tim da bi posao morao da bude završen do 14. septembra u ponoć. Po riječima selektora Paname, postoji mogućnost da se transfer ipak realizuje.

"Generalni direktor Leona nas je obavijestio da se dolazak Pume zakomplikovao i mada Pačuka i dalje radi na tome da obezbijedi njegov transfer - Leon neće biti njegova destinacija. Igračev odnos sa Crvenom zvezdom je zahladnio, sve strane traže najbolje rješenje", izjavio je selektor Paname Tomas Kristijansen za ESPN i dodao: "Baš danas, prije tri sata, razgovarao sam sa njim o situaciji. Takođe i o mogućem interesovanju drugog tima, ali mislim da će sve proći kako treba i da ćemo za par dana čuti vijesti...".

Zvezda ne računa na Degeneka

Od svih fudbalera koje Crvena zvezda ima u rosteru, jedino se apsolutno ne računa na Miloša Degeneka. Ljetos se vratio na "Marakanu" po izričitoj želji Baraka Bahara, ali već poslije samo nekoliko utakmica reprezentativac Australije postao je višak kod Izraelca. Uloga koja mu je prvobitno bila namijenjena (desni bek), više nije postojala jer je Bahar brzo promijenio sistem i u njemu su drugi fudbaleri zadobili povjerenje. Ni kod Vladana Milojevića, koji vrlo dobro poznaje Degeneka iz svog prvog mandata u Zvezdi, situacija se nije promijenila.

Degenek inače ima ugovor na još godinu dana i bez meča je još od decembra prošle godine kada je igrao u Kupu Srbije protiv Radničkog iz Niša, a potom je doživio povredu pete koja ga je dugo zadržala van terena. U međuvremenu se vratio na treninge, ali bez prevelike šanse da se bori za minute u Zvezdi.

Na štoperskoj poziciji Crvena zvezda ima Uroša Spajića, Nasera Đigu, Vanju Drkušića i mladog Stefana Lekovića koji je takođe imao dozvolu da ode, ali mu je propao transfer u Saragosu.

Šta je sa mladim igračima Crvene zvezde?

Spomenuli smo već da su trojica "bonusa" otišla iz Crvene zvezde u finišu ljetnog prelaznog roka, a Vladan Milojević ima ih još nekoliko na raspolaganju. Tu su golman Ivan Guteša, štoper Veljko Milosavljević i napadač Uroš Sremčević koji igraju za Grafičar, ali uz "dvojnu" registraciju za Crvenu zvezdu, dok će i Stefan Leković biti opcija za bonusa uz Nasera Đigu.

Manje prostora nego tokom proljeća imaće mladi vezista Jovan Šljivić, dok će Andrija Maksimović, koga su već prozvali "srpski Mesi", ipak najviše igrati za Grafičar u kome već blista na početku ove sezone u Prvoj ligi Srbije. Interesantna je takođe situacija sa Lazarom Jovanovićem, sinom Milana "Laneta" Jovanovića, koji je igrao dobro na pripremama i činilo se da postaje ljubimac Vladana Milojevića. Međutim, fudbaler koji je stigao iz Vojvodine teško da će uspjeti da se izbori za minutažu i ideja je da igra za Zvezdu u Ligi šampiona za omladince.

Neobičan slučaj Jegora Pruceva

Svi su i zaboravili na mladog Rusa, a potom ga je Vladan Milojević video na pripremama i oduševio se. Toliko mu se dopao da je odmah tražio da ostane, čak je i počeo meč protiv Tekstilca u Bačkoj Palanci i ukupno je sakupio 145 minuta igrajući kao desno krilo. Ipak, uz dolaske novih fudbalera - Prucev je opet nestao sa horizonta.

Teško je očekivati da Crvena zvezda odluči da ga zadrži ako stigne ponuda za njega. Argument koji je na njegovoj strani svakako je što se vodi kao "bonus" igrač (ima i srpsko državljanstvo), ali je opet pitanje koliko minuta bi mogao da izbori čak i u Superligi. Podsjetimo, lane je Prucev već išao na pozajmicu u slovenačko Celje, gdje je igrao vrlo dobro, međutim u Sloveniji je već zatvoren ljetni prelazni rok.

Najverovatnije je da će se njegova sudbina odlučivati tek na zimu, ako nešto "ne iskoči" do kraja prelaznog roka u Srbiji.