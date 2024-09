"U Srbiji gore stadioni, vi nemate takvu mržnju": Nikola Milenković se nije uplašio Enfilda, već ga osvojio!

Nikola Milenković sa Notingem Forestom je pobijedio Liverpul u gostima, a engleskim novinarima pričao je o "vječitom derbiju" Partizan - Crvena zvezda.

Izvor: MN Press/YouTube/Nottingham Forest FC

Srpski internacionalac Nikola Milenković ostvario je veliki uspjeh u Premijer ligi, jer je sa Notingem Forestom pobijedio Liverpul na kultnom Enfildu, 1:0. Strelac jedinog gola bio je nekadašnji igrač Čelsija Kalum Hadson Odoi, a Milenković - kapiten reprezentacije Srbije - zauvijek će pamtiti ovaj dan.

Forest je nanio Liverpulu prvi poraz pod vođstvom novog menadžera, Holanđanina Arnea Slota, a Milenković je odigrao cijeli meč i borio se protiv poznatih asova "Redsa" - Dioga Žote, Mohameda Salaha, Dominika Soboslaja, Luisa Dijaza i drugih. I izborio!

Uoči meča, engleski "San" objavio je intervju sa Milenkovićem, u kojem je pričao tamošnjim novinarima kakvi su beogradski "vječiti derbiji", koje je igrao praktično kao dijete. I poslije kojih ne može biti impresioniran "vatrenom" atmosferom na engleskim stadionima, pa ni na čuvenom Enfildu, pred legendarnom tribinom "Kop".

"Atmosfera na beogradskom derbiju je luda, ali sam zaista uživao u njoj. Na dan derbija sve staje u gradu, apsolutno sve. Mnogo je policije na sve strane i suprotstavljeni navijači se biju na ulicama. Stadion izgleda kao da gori i često je zaista zapeljen, jer gostujući navijači zapale stolice na svojim mjestima", rekao je Milenković.

"U Engleskoj nemate takvu mržnju. Ovdje imate mnogo strasti prema igri i prema svojim klubovima. Zaista uživam u atmosferi ovdje, ali u Srbiji je to ludo, sve potpuno poludi. Partizan i Crvena zvezda dijele isti grad i stadioni su im udaljeni samo 800 metara jedan od drugog. Ipak, derbi može da bude i divno iskustvo, posebno ako pobijediš. To je velika stvar, posebno ako ste dijete poniklo u Partizanovoj akademiji, koje osvoji duplu krunu sa svojim timom, upravo protiv Zvezde", dodao je on.

Donio Partizanu trofej u derbiju

Izvor: MN PRESS

Milenković je imao 18 godina kada je kao "odlikaš" Partizanove omladinske škole zaigrao na derbiju i bio je heroj finala Kupa 2017, u kojem je dao gol za trofej i za osvajanje "duple krune" crno-bijelih. Nakon toga je otišao u Fiorentinu i igrao je za nju sve do ovog ljeta, kada se preselio u Notingem Forest.

"Dati gol u finalu Kupa Srbije prije transfera u Fiorentinu... Bilo je to ostvarenje sna za mene".

Uzor mu je Nemanja Vidić

Izvor: YouTube/Nottingham Forest

"Moj idol je bio Nemanja Vidić, najbolji srpski defanzivac ikad i legenda Mančester junajteda. Odrastao sam gledajući ga na Jutjubu i pratio sam skoro svaku njegovu utakmicu. I dalje imam dres reprezentacije sa njegovim prezimenom, koji sam nosio kao klinac dok sam igrao fudbal na ulici"

"Mnogo sam naučio gledajući Nemanju, ali naše karijere su se mimoišle i nikad nisam imao priliku da ga upoznam. Ipak, nadam se da će se jednog dana i to dogoditi", rekao je Milenković u istom intervjuu.

Pogledajte 01:19 Nikola Milenković: Ko je spremniji, Tadić ili Rajković? Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)