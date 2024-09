Krunić zna Ibru u dušu: Svašta su mi pričali o Zlatanu, a onda sam ga upoznao!

Rade Krunić otkrio u kakvim je odnosima sa Zlatanom Ibrahimovićem sa kojim je igrao nekoliko godina u Milanu.

Rade Krunić demonstrirao je već u prvoj utakmici u dresu svog voljenog kluba da će biti ozbiljno, ako ne i najveće pojačanje ove sezone za Crvenu zvezdu. Krunić je još pre deset godina trebalo da dođe na "Marakanu" dok je Nenad Lalatović bio trener, ali Zvezda u tom trenutku nije imala novca da ga angažuje. Tako je reprezentativac Bosne i Hercegovine otišao u Italiju, gdje je postepeno gradio svoje ime i na kraju obukao dres slavnog Milana u kome je imao bitnu ulogu, sve do prošle sezone.

Krunić je u dresu Milana odigrao čak 139 utakmica i bio je deo tima koji je 2022. godine osvojio šampionsku titulu, prvu za "rosonere" poslije decenije slabijih rezultata. Bio je jedan od najvažnijih igrača Stefana Piolija pomenute godine, a ono što mu je takođe pomoglo je i što je bio okružen brojnim iskusnim igračima. Jedan od njih je i veliki Zlatan Ibrahimović.

Njih dvojica su zajedno na terenu odigrali čak 43 utakmice, a i van terena su se družili. To nije pretjerano iznenađenje ako se zna da je Ibrahimović porijeklom sa Balkana i da odlično priča "naški", pa u svakoj ekipi u kojoj je imao Srbina, Hrvata i Bosanca, nije mu dugo trebalo da se sprijatelji sa njim. Zbog toga je Krunić samo pohvalno pričao o Ibrahimoviću koji ga je "prihvatio kao svog najrođenijeg" i uzeo pod svoje u Milanu.

Šta je mislio Krunić o Zlatanu kad su se upoznali?

Kada se Ibrahimović vratio u Milan 2020. godine, Krunić je već bio u klubu i polako se borio za minute. Bila je to potpuno nova ekipa kojoj je nedostajao lider, a Ibrahimović nije morao ni da se nameće. Jasno je bilo kao dan da je "gazda" u klubu u kome je prethodno bio još dva puta.

"Fascinantno je koliki je to profesionalac na treninzima. Nama se dešava da su nam treninzi nekad jači i zahtjevniji nego utakmice protiv nekih timova. To je nešto što je u Milanovoj genetici i zato jesmo ovoliki klub. Mnogi su bili otpisali Ibru. Kao star je, 38 godina, imao je povrede, otišao u Ameriku... Ali kada je došao, odmah je svojim prisustvom podigao samopouzdanje igrača koji su većinom mlađi. Naravno, i kvalitetom o kojem ne treba trošiti riječi. Naravno da smo mi igrači budno pratili taj prelazni rok zbog njega. Ja sam igrom slučaja imao neke informacije da će doći. Pričao sam sa Bobanom koji je govorio da će sve kockice da se slože čim Ibra dođe. Tako je i bilo", pričao je Krunić za "Mozzart Sport".

"Imam osjećaj da je sve nas ostale ponekad sramota kad radimo nešto pored njega. To ne mogu da vam opišem niti sam mogao da vjerujem dok nisam vidio svojim očima. 'Ajde što je to snaga, nego kako je ta snaga raspoređena... Obično ti visoki igrači nemaju taj stas i kretanje kao niži. On je nevjerovatno građen. Iako ima 39 godina, sa njim niko od nas ne može da se takmiči u bilo kojoj vježbi. Da li su to vježbe snage, kondicije, ma bilo čega... Fascinantan tip koji prkosi prirodi".

Da li se Ibrahimović "previše duva" da je faca?

Rade Krunić ističe da su svi "ćutali i slušali" šta priča Ibrahimović, ali ne zbog straha nego zbog poštovanja i divljenja koje osjećaju prema njemu. Dodaje se osjeća da i njemu godi kada je glavni, a da sve njegove izjave - koliko god nekada zvučale kao da služe da izazovu senzaciju - imaju utemeljenje.

"On ima takvo mišljenje kao što priča. On je jednostavno takav i ima o sebi visoko mišljenje. S pravom i pokrićem. Valjda se to vidi ove sezone", pričao je Krunić tokom 2021. godine: "Naravno, nekad u medijima voli malo da podigne prašinu, ali je generalno takav tip koji je pun samopouzdanja. Pored te vjere u sebe, on vjeruje i u svoje saigrače. Daleko od toga da je egoista i da misli samo na sebe. Mnogo pomaže mlađim saigračima i stvarno je pravi lider“.

Krunić uvijek hvalio Zlatana i učio od njega

U intervjuu za "Skaj Italija", priznao je da ih je "bosanska veza" zbližila i ocijenio da je Ibrahimoviću upravo mentalitet koji nosi sa Balkana pomogao da bude među najboljima na svijetu. "Ibrahimović je šampion koji diže nivo treninga. Pomogao je našem timu odmah čim je došao i tek će u budućnosti. Upravo je njegov mentalitet ključan, pomogao mu je u karjeri", obasnio je Krunić dok su ga Italijani ispitivali.

"Njegov otac je iz Bosne, poput mene, tako da priča moj jezik. Nije dugo bio u Bosni tako da me je pitao šta se tamo dešava, kakav je fudbal, kakva je reprezentacija. Mi smo malo drugačiji u odnosu na ostatak Evrope, hajde tako da kažemo, razmišljamo na pomalo drugačiji način. To je pomoglo i Ibrahimoviću koji je odrastao u Švedskoj, ali je morao vrijedno da radi da bi napravio karijeru kakvu ima, ali dijeli taj mentalitet sa nama iz Bosne".

Interesantno je da će 11. decembra Zlatan Ibrahimović kao savjetnik vlasnika Milana (nezvanično direktor kluba) ugostiti Crvenu zvezdu u Ligi šampiona. Tako će Rade Krunić na "San Siru" igrati protiv Milana, a za "rosonere" je igrao protiv Zvezde u februaru 2021. u Ligi Evrope.

Šta još Zlatan govori o Bosni i Hercegovini

Zlatan Ibrahimović je navodno imao pozive Bosne i Hercegovine i Hrvatske da igra za njihove reprezentacije, ali nedovoljno je to bilo ozbiljno da bi odbio Švedsku, dok je nedavno u jednoj emisiji izazvao i pometnju kada je upitan koje jezike zna. Tada su u BiH očekivali da kaže "bosanski", ali nije.

"Pričam pet-šest jezika. Kao mlad sam se preselio u Holandiju tako da sam naučio holandski, a tu su još švedski, engleski, jugoslovenski, italijanski i malo španskog", poručio je Ibra i naljutio BiH iz koje mu je otac Šefik, a majka Jurka je iz Hrvatske.