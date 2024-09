M:TEL PRVA LIGA RS: Laktaši gaze, pao i Borac

Lider prvoligaškog karavana siguran i u Kozarskoj Dubici.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Nije bilo mnogo golova u osmom kolu m:tel Prve lige Republike Srpske. Lider prvenstva ostvario je novi trijumf, Laktaši su slavili 2:0 protiv Borca u Kozarskoj Dubici i tako održali tri boda prednosti nad Zvijezdom 09, koja je minimalnim trijumfom stigla do slavlja protiv Kozare. Timu iz Gradiške bio je ovo prvi poraz u sezoni.

Golove za Laktaše postigli su Škorić sredinom prvog i Turanjanin u drugom poluvremenu.

Dolaskom Slobodana Starčevića za kormilo Laktašana krenula je serija. Nakon dva uvodna poraza, Miljan Bajić prepustio je kormilo Starčeviću, koji je danas stigao do šeste uzastopne pobjede.

Do tri boda stigli su i fudbaleri Drine, koji su porazili Ljubić 2:0, dok je Leotar u samom finišu došao do pobjede nad Drinom HE. U mečevima Slavije i Slobode iz Novog Grada, Željezničara i Romanije, odnosno Famosa i Veleža nije bilo golova.

Kuriozizet utakmice u Istočnom Sarajevu je to što su domaći promašili čak dva jedanesterca, prvo kapiten Miljan Govedarica u 54. minutu, a zatim i Stefan Arbinja u 78. minutu.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

U duelu koji je odigran pod svjetlošću reflektora u Foči, bodove je ubilježio Rudar Prijedor. Prijedorčani su savladali Sutjesku 2:1, golovima Silađija i Jovanovića, dok je jedini pogodak za domaće postigao Dačević.

Duel BSK-a i mrkonjićke Slobode je odgođen.

M:TEL PRVA LIGA RS - 8. KOLO:

Famos - Velež 0:0

Drina - Ljubić 2:0 (1:0)

/Ćulum 14, Jokić 59/

Borac - Laktaši 0:2 (0:1)

/Škorić 21, Turanjanin 51/

Leotar - Drina HE 1:0 (0:0)

/Đuričin 88/

Zvijezda 09 - Kozara 1:0 (1:0)

/Mitrović 19/

Slavija - Sloboda (NG) 0:0

Željezničar - Romanija 0:0

Sutjeska - Rudar Prijedor 1:2 (0:1)

/Dačević 47 - Silađi 9, Jovanović 56/

Odgođeno za 9. oktobar:

BSK - Sloboda (MG)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)