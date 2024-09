Nije se ugasila grupa Partizanovih navijača? Stigao odgovor sa tribine: "To ne ide tako!"

Burno je na navijačkoj sceni u Srbiji, a nakon novog saopštenja deluje da Partizanova navijačka grupa "Vandal boys" i dalje postoji.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde u ponedjeljak (19:00) igraju "vječiti" derbi srpskog fudbala, a pred meč u Humskoj izdešavale su se brojne stvari. Veliki dio njih tiče se i navijačkih grupa koje bodre Partizan, a posebno grupe "Vandal boys" koja se nalazi u centru pažnje.

Nakon što je u noći između subote i nedjelje uništen teren stadiona u Humskoj, nakon što su nepoznata lica provalila kapije stadiona, zapalila travu i razbacali staklo po igralištu, strasti se nisu smirile među navijačima Partizana. Dan kasnije stigla je informacija da se paljenjem zastava i drugih navijačkih obilježja ugasila jedna od najpoznatijih navijačkih grupa, a onda je stigao demanti te informacije.

"Zabluda o paljenju zastava i obilježja se zasniva na internom dogovoru, povjerenju i određenom kodeksu među navijačkim grupama - da sve zastave stoje na jednom mjestu. Aktuelna garnitura (Ne)vjernog Juga proslijedila je naš barjak u ruke ljudima koji su još prije četiri godine završili svoj navijački staž na Istoku, sa Partizanovcima, koji sebe nažalost i dalje nazivaju Vandalima, pokušavajući da nam oduzmu i identitet i kredibilitet, ali to ne ide tako", piše između ostalog u saopštenju i dodaje se: Pripazite, svakoj grupi koja se ne utopi u njihov mušlj i prljavštinu ovo može da se desi. Ništa im nije sveto. Cviljenje putem saopštenja, otkazivanje gostovanja u Zaječaru, izbjegavanje svakog vida susreta sa nama, prihvatanje bivših članova naše grupe, spinovanje stvarnosti najezdom lažnih profila, govori samo jedno - Niste dostojni imena Partizan Beograd, niti Grobari Jug, a nama je to sveto! Ne zna se broj grupa koje se trenutno kriju pod zastavom (Ne)vjernog Juga, pa im se brojka lomi sa našom - brojkom JEDNE grupe i to je vaša realnost i sramota! Neka se dušebrižnici naslađuju, smiju i zabavljaju, ali to nije ni približno težini žrtve koju smo podnijeli i krvi koju smo pustili, za ove 23 godine postojanja. Tribina se ne brani na internet portalima i naredne 23 biće zlo i naopako sa Vandalima."

Ovo saopštenje odgovor je na saopštenje koje je objavljeno uz paljenje navijačkih rekvizita, a koje takođe prenosimo. "Grupa Vandal bojs ORM, koja je nastala 17.02.2001. od današnjeg dana prestaje da postoji! Sastankom Vandala koji su osnovali grupu i ljudi koji su učestvovali u njenom radu su tako odlučili! Svako pozivanje na ime naše grupe ne smatramo legitimnim! Ako naše ime više nije sinonim za hrabrost, neće biti ni za neispravnost!!! Momci koji su je osnovali danas su je i ugasili paljenjem zastava i obilježja! O našim pobjedama i porazima, neka priča ulica...", navedeno je ranije.

Ostaje da se vidi kakvu će podršku fudbaleri Partizana imati na utakmici protiv najvećeg rivala u Humskoj, pošto su određene navijačke grupe pozvale na prekid bojkota i dolazak na utakmicu. Podsjećamo, Partizanovi navijači sa južne tribine bojkotovali su domaće utakmice kluba od početka prethodne sezone.