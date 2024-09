"Kristijano Ronaldo ne zna da igra fudbal i tačka"

Antonio Kasano prozvao Kristijana Ronalda kako to nije niko u karijeri.

Poznati italijanski fudbaler Antonio Kasano već godinama je jedan od najvećih kritičara Kristijana Ronalda. Posebno je "pustio" jezik od kada je Ronaldo otišao u Saudijsku Arabiju, kada nije mogao više da igra u Evropi, pa ga od tada Kasano posebno s radošću pecka u javnosti.

U podkastu "Viva El Futbol", Kasano je ispalio novu otrovnu strelicu u pravcu Kristijana Ronalda: "On ne zna da igra fudbal. Može da postigne 3.000 golova, je** mi se... Iguain, Aguero, Benzema, Levandovski, Ibrahimović i Suarez znaju kako da igraju i da se razigravaju sa ostatkom tima. Znaju da igraju fudbal, a Ronaldu je jedina zanimacija u životu da postigne gol i to je to. Ništa više", zaključio je Kasano.

Više puta je inače Kasano isticao da je njegov omiljeni fudbaler Lionel Mesi i nema sumnje da je zbog rivalstva koje Argentinac ima sa Ronaldom malo i pretjerao u svojim "pljuvačinama" (malo više), ali za sada nije uspio da izvuče nikakvu reakciju mašine iz Portugala. Jednostavno, Ronaldo ga totalno ignoriše.

Podsjetimo, Kasano je u penziji od 2017. godine i jedno vrijeme je važio za najvećeg talenta italijanskog fudbala. Bio je prvi u Bariju, potom se proslavio igrajući za Romu, a kada je prešao u Real Madrid - svi su očekivali bum. Ipak, sve je krenulo nizbrdo...

Postigao je tek četiri gola u Real Madridu, za razliku od Ronalda, koji je najbolji strijelac u istoriji "kraljevskog kluba".

