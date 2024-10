"Najbolji fudbal, ali fali mi italijanska hrana": Nikola Milenković objasnio kako je "kliknuo" u Engleskoj

Nikola Milenković govorio je za sajt FSS o reprezentaciji Srbije i snalaženju u Premijer ligu.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković prešao je ovog ljeta iz Fiorentine u Notingem forest i nije mu dugo trebalo da postane miljenik navijača. Nakon što je odslužio kaznu koju je "poneo" iz Italije, Milenković je odigrao svaki minut na terenu za "šumare" i s razlogom je dobio epitet najboljeg igrača mjeseca. Ono što pak mnoge čudi je kako se tako brzo prilagodio na drugačiji fudbal u Engleskoj, pošto mnogima trebaju mjeseci da bi došli na nivo Premijer lige.

"Mislim da sam se brzo prilagodio, znamo svi da je Premijer liga najbolja na svijetu, stvarno je uživanje igrati. Razlikuje se dosta od Serije A, mnogo je jači intezitet sa više ofanzivnih i defanzivnih tranzicija, fizički je zahtjevnija od italijanske lige. Serija A je poznata po taktici, više se radi na uslovno rečeno 'čekanju', dok u engleskoj ligi 'ne razmišljaju puno'. Za sada mi je super, ekipa me je prihvatila na sjajan način, pomogli su mi da se adaptiram što je brže moguće i zahvalan sam im na tome...", poručio je Milenković u razgovoru za sajt "FSS".

Šta mu najviše nedostaje iz Italije? Nije teško zaključiti, kad se naviknete na "čizmu": "Pa sigurno klima, zatim i hrana koja je stvarno vrhunska, a opet engleski fudbal, odnosno liga, najbolji su na svijetu, što mi je i najvažnije. Uživam u tome", naglasio je srpski štoper uz poruku da mu odgovara i ambijent.

Zaokret je i u tome što Milenković sada igra u formaciji sa četvoricom u posljednjoj liniji: "Ima naravno razlike igrati sa četiri ili tri igrača, sa četiri imam više pomjeranja nego sa tri, ali moderan fudbal danas zahtjeva da možeš da igraš u više formacija i na više pozicija, tako da to ne smije da predstavlja problem. -Iskreno jeste, prijala mi je promjena pozicije u centrali gdje vidite bukvalno cijeli teren i cijeli tim, ali da ne prićam mnogo nego da nastavim tako…", naglasio je Bleki.

Tokom prethodnog okupljanja Milenković je nosio kapitensku traku reprezentacije Srbije: "Više je bila velika odgovornost, s druge strane velika čast, veliki ponos. I mogu da kažem da je to bila jedna od najviših tačaka u mojoj karijeri, predstavljati svoju zemlju, svoj narod kao kapiten državnog tima, mislim da nema veće stvari od toga. Bio sam ponosan i stvarno veoma srećan zbog toga", kazao je štoper koji se sprema da je vrati Mitroviću: Suvišno je trošiti riječi o Mitru, najbolji je strijelac reprezentacije, postigao je "milijardu" golova, znamo njegove kvalitete i nadamo se da će nam pomoći kao što je to do sada uvijek radio.

Podsjetimo, Milenković će biti dio tima reprezentacije Srbije koja će 12. oktobra u Leskovcu igrati protiv Švajcarske, a tri dana poslije i u Kordobi sa Španijom u okviru Lige nacija.

"Prethodna dva duela smo igrali na velikom takmičenju, a opet i Liga nacija je ozbiljno takmičenje, igra se za bodove. Očekuje nas veoma teška utakmica, Švajcarska je dobra, organizovana ekipa, nikad nije bilo lako. Treba da vjerujemo u nas, u naše kvalitete, imamo ambiciju i pripremamo utakmicu na najbolji mogući način, sve u želji da obradujemo našu naciju".