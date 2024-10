Nagelsman najavio meč sa "zmajevima": Govorio o katastrofalnim poplavama, stadionu Bilino polje...

Selektor Njemačke najavio je meč sa "zmajevima".

Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Julijan Nagelsman, selektor fudbalske reprezentacije Njemačke, večeras se obratio novinarima na konferenciji za medije povodom sutrašnje utakmice trećeg kola Lige nacija protiv BiH.

Prije nego što je najavio sutrašnji meč sa “zmajevima”, Nagelsmann se dotakao prošlosedmične tragedije koja je pogodila BiH, jer je u stravičnoj nesreći, u vidu poplava i klizišta, živote izgubilo preko 20 osoba.

“Hvala vam na domaćinstvu i ljubaznosti koje ste nam pružili ovdje. Naravno da smo svjesni da se zemlja nalazi u jako teškoj situaciji i zbog toga nam je drago da vam možemo pružiti jednu lijepu večer i da vam vratimo osmijeh na lice”, kazao je Nagelsman, pa dodao:

“Okosnica ekipe sa Eura je tu i mislim da je veoma bitno da tu atmosferu prenesemo na ovu utakmicu. Mislim da su očekivanja dobra i nadam se dobrom rezultatu”.

Nagelsman je potom dodao kako je više puta naglasio da će se žaliti zbog kalendara i rasporeda, ali je dodao da ipak smatra da kalendar utakmica nije presudan.

“Naglasio sam više puta da ću se žaliti zbog kalendara i rasporeda. Smatram da taj kalendar nije presudan, ali treba uzeti u obzir da se fudbal finansira od igrača i to treba imati u vidu. Treba naravno sagledati kakve su u pitanju povrede kod igrača. Postoji neke ideje da u budućnosti budu neke malo veće pauze između određenih takmičenja, kao što je to slučaj u NBA ligi ili NFL-u, tako da se i to uzme u razmatranje”, rekao je selektor Njemačke, a prenosi Sport1.

Selektor Njemačke je dobio i pitanje da prokomentariše stadion u Zenici, odnosno Bilino polje..

“Definitivno šarmantan stadion. Za nas ništa nije posebno. Igrali smo na takvim i boljim stadionima. Tuš kabine me ne zanimaju, svakako se neću tuširati. To što je Demirović rekao ne znam šta je mislio, vjerovatno je manje navijača, ali znaju biti jako bučni, istakao je Nagelsman, pa dodao:

“Moj je posao da se raspitam o protivniku. Znam da je i prva utakmica Sergeja Barbareza na domaćem terenu, a ostavio je veliki trag i u njemačkom fudbalu. Ne bih ja isticao niti jednog igrača posebno, ali Džeko je veliko ime, pametno igra. Nije toliko brz, ali je mnogo opasan po gol, iako ima toliko godina. Demirović mu stvara prostor i njih dvojica su zaista opasni.”

Utakmica BiH – Njemačka igra se sutra od 20.45 časova.