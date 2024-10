"Pričali smo sa Džakom, on voli da se bori za pravdu": Selektor Švajcarske se oglasio pred meč sa Srbijom!

Selektor Švajcarske Murat Jakin je pred meč sa Srbijom pričao o Granitu Džaki.

Srbija dočekuje Švajcarsku u meču Lige nacija (subota, 20.45 časova). Glavna tema pred taj meč, potpuno očekivano, je Granit Džaka, švajcarski reprezentativac koji je na prethodnim mečevima provocirao srpske fudbalere i pravio haos na terenu.

O njemu je prvo pričao Dragan Stojković, pa je i selektor gostiju Murat Jakin upitan o njemu.

"Naravno da smo razgovarali i sa njim i sa ostalim igračima. Tokom meča je potrebno da emocije budu jače, potrebna je strast, sve to da bi se došlo do rezultata. Granit je uvijek fokusiran na posao i mi smo fokusirani na ovo što se sada dešava i očekujemo intenzivan meč. Ne smijemo da razmišljamo o prošlosti, on zna o čemu se radi. Glavna stvar je da je sve ovo izazov i mi ćemo da uradimo sve da pobijedimo", rekao je Jakin.

Džaka se u tim vratio poslije jedne utakmice suspenzije, nije igrao protiv Španije pošto je prije toga dobio crveni karton protiv Danske.

"On je osoba koja se bori za pravdu, shvatio je da se nije dobro ponašao na tom meču i izvinio se i tom igraču. Nije ga bilo protiv Španije, sada je tu, trenirao je. Znamo da igrači mogu da budu strastveni, želimo da pokažu tu strast i na sljedećem meču. Spremni smo, imamo igrače koji mogu da povuku."

Nema u timu više igrača poput Đerdana Šaćirija, Jana Zomera, Fabijena Šara...

"Ne možete tako lako da zamijenite iskustvo koje su takvi igrači imali. Na nama je da radimo. Mladi igrači su uvijek opasni i gladni. Uzimamo sve u obzir, mečevi sa Srbijom uvijek su bili intenzivni i očekujemo da će tako biti i sada. Želimo tri boda", zaključio je Jakin.