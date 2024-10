"Kod Džake me brine samo jedno, rekao sam i igračima": Piksi objasnio zašto će Švajcarac biti problem Srbiji

Dragan Stojković Piksi oglasio se pred meč Srbija - Švajcarska i govorio o Đerdanu Šaćiriju i Granitu Džaki.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 časova igra protiv Švajcarske u Leskovcu u Ligi nacija, a selektor Dragan Stojković Piksi oglasio se sa stadiona "Dubočica".

Bio je upitan Stojković da li mu je lakše zato što Đerdan Šaćiri neće igrati i da li strepi od provokacija Granita Džake.

"Šaćiri je veliki igrač, svemu dođe kraj. On je obilježio period svoje karijere na visokom nivou. Njegova je odluka da prestane, imamo i mi igrača koji su prestali da igraju. Što se Džake tiče, smatram da je jedan od najboljih igrača u Evropi. Nema apsolutno nikakve potrebe za bilo kakvim provokacijama, ni sa naše, ni sa njegove strane. Ovo je samo fudbalska utakmica i mislim da do tih stvari neće doći"

"Rekao sam i igračima to, da se fokusiraju maksimalno na igru i na ono što bi trebalo da radimo, siguran sam da će sve proteći u apsolutno fer-plej igri i da neće biti problema sa te strane. Ono što me brine kod Džake je da je veliki igrač i da moramo da budemo oprezni da ga zaustavimo, jer je on 'alfa i omega' igre švajcarskog tima. Ako uspijemo da ga neutrališemo, veće su nam šanse da dođemo do željenog rezultata"

"Granit Džaka može da bude samo jedan od problema za nas što se tiče igre. Ove druge stvari mislim da ne bi trebalo ni potencirati, ni pričati. Dovoljno smo svjesni da takvim stvarima nema mjesta, niti potrebe da se priča o tome", podvukao je Stojković.

Duel Srbije i Švajcarske igra se u okviru 3. kola Lige nacije i nosi mnogo veći značaj nego što mnogi misle.