Rudar Prijedor skida Zvijezdu 09 sa vrha tabele?

Nekadašnji saigrači iz beogradskog Obilića Vule Trivunović i Bojan Trkulja sada će kao treneri voditi borbu za prvo mjesto na tabeli Prve lige Republike Srpske.

Derbi 11. kola Prve lige Republike Srpske biće odigran na Gradskom stadionu u Prijedoru, gdje će u subotu od 14.30 časova Rudar Prijedor, koji se nalazi na trećoj poziciji, ugostiti vodeću Zvijezdu 09.

Banjalučkog stručnjaka sa klupe Prijedorčana vezuje prijateljstvo sa šefom struke Semberaca Bojanom Trkuljom još iz dana kada su omladinskim kategorijama igrali za beogradski Obilić.

Izabranici Vuleta Trivunovića u ovom susretu imaće priliku da pobjedom preteknu narednog rivala na tabeli, a možda i da zasjednu na prvo mjesto u zavisnosti od rezultata u duelu Laktaša i Slavije.

"Igramo protiv kvalitetnog rivala, koji je to pokazao ne samo rezultatima i dobrim igrama, već i pobjedom u prošlom kolu nad Laktašima. Jako su dobri u ofanzivnom dijelu, imaju veliku podršku igrača koji ulaze sa klupe za rezervne igrače, tako da očekujem jako neizvjesnu utakmicu. Da bi došli do pobjede, a nadam se da hoćemo, moramo biti hrabri u ovom duelu, baš kao što smo bili u susretu Kupa Srpske protiv evropskog Borca. Nemamo kadrovskih problema, nekoliko igrača smo uspjeli oporaviti i vjerujem da uz veliku podršku sa tribina možemo doći do cijelog plijena", rekao je Trivunović za "Glas Srpske".

U prošlom kolu je ekipa iz etno-sela Stanišići golom u sudijskoj nadoknadi savladala Laktaše (1:0) i zasjela na vrh tabele.

"Verujem da možemo da pružimo dobru igru kao protiv Laktaša. Veselim se ovom susretu, jer će na drugoj klupi sjediti moj dobar prijatelj. Nećemo biti kompletni. Mladen Dujković ima žute kartone, Dimitrije Petronijević je povrijeđen, a Predrag Ristanović rovit", rekao je Trkulja.







