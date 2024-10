Partizanu spremili linč u Splitu, Tuđman je imao plan: Zapalili zastavu Jugoslavije, nastala je Hrvatska

Hrvatska je na današnji dan odigrala prvi meč u istoriji.

Izvor: YouTube/ Hrvatska radiotelevizija / HRT

Iako je i dalje postojala Savezna Federativna Republika Jugoslavija na današnji dan 1990. godine odigrana je prva zvanična utakmica reprezentacije Hrvatske! Iako je Jugoslavija još postojala, dvije nedjelje prije ovog meča zapaljena je zastava Jugoslavije na meču Partizana i Hajduka na "Poljudu".

Razlog zbog koga je Hrvatska mogla da igra prijateljski meč je ta što je sama država bila uređena federativno, pa je tako Nogometni savez Hrvatske pod vođstvom Mladena Vedriša mogao da pozove Sjedinjene Američke Države na taj meč.

Ipak, u Beogradu se na taj meč nije gledalo blagonaklono, pa su svi igrači koji su se nadali da bi mogli da dobiju poziv Ivice Osima za Svjetsko prvenstvo odbili poziv. Dražen Jerković je pozivao redom i na kraju mu se odazvalo samo 14 igrača - od toga jedan Albanac i jedan Slovenac!

TUĐMAN NAPRAVIO SPEKTAKL!

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Utakmica je zapravo odgirana u sklopu vraćanja spomenika Banu Jelačiću na centralni trg u Zagrebu, a posebno je naglašavano to što je sponzor događaja bio Franjo Tuđman. Na "Maksimiru" se skupilo 30.000 ljudi, a meč je završen pobjedom Hrvatske 2:1. Kod oba gola je asistent bio Marko Mlinarić, a strijelci su bili Aljoša Asanović i Ivan Cvjetković. Kapiten je bio Zlatko Kranjčar. On je tada već napunio 34 godine, a to je kasnijem selektoru Hrvatske bila jedna od dvije utakmice u nacionalnom timu. Zapravo su većinu tima činili veterani, a u timu je bio Albanac iz Prizrena Kujtim Šala i Slovenac Gregor Židan koji je odigrao taj jedan meč za Hrvatsku i kasnije je nastupao za Sloveniju.

PAMTE CRNO-BIJELI LINČ U SPLITU!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tačno 26. septembra, tri nedjelje prije toga meč Hajduka i Partizana na Poljudu je prekinut. "Torcida" je zapalila jugoslovensku zastavu, a tek mnogo kasnije odigrao se onaj čuveni meč na "Maksimiru." Tu se "proslavio" Zvonimir Boban sa napadom na policajca, a Goran Bogdanović je u ranijem intervjuu za MONDO ispričao kakav je horor vidio tada u Splitu.

"Svi pričaju o toj utakmici Zvezde i Bobanovom maj-geriju, a slabo se pominje utakmica koja je izazvala veliku pažnju, jedna od ključnih pred raspad države. Mi smo igrali u Splitu protiv Hajduka i poslije 2:0 za nas navijači Hajduka su ušli na teren i samo su gledali nekoga da dohvate, da nas prebiju. Nisu uspjeli jer smo brzo pobjegli. Mogu da kažem da je stvarno uprava Hajduka u to vrijeme pružila veliku zaštitu, pomoć, šta god da je trebalo. Oni su zapalili jugoslovensku zastavu, to je bilo užasno, gorjelo je sve na stadionu. Znam da smo imali avion za Beograd oko devet, pošto se utakmica igrala u pet popodne. Međutim, autobus kojim smo došli do "Poljuda" je bio razlupan. Dovezli su drugi autobus do stadiona, pa su i njega polupali, tek smo trećim negdje pred jutro došli do aerodroma. Tad smo već slutili da će da se prekine prvenstvo i da će jugoslovenska liga da se raspodijeli, da će svako da ima svoju državu i to je nažalost tako i bilo. Nije nam bilo svejedno, svako se od nas plašio. Bilo je i lupanja, probali su da razvale vrata od svlačionice. Onda su došli ljudi iz Hajduka i zaštitili nas i otjerali nekako te huligane. Poslije toga smo otišli gore u njihov restoran na stadionu i tu smo proveli noć maltene do jutra. Samo smo čekali da svane, da se ti huligani raziđu i da možemo da se vratimo za Beograd. To je bilo zaista užasno", prisjetio se Bogdanović.

