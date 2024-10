Živopisno u Mostaru: Igman poveo, ostao sa igračem manje pa primio sedam golova!

Osam golova na meču Zrinjskog i Igmana.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog upisali su trijumf u 10. kolu Premijer lige BiH. "Plemići" su pred domaćom publikom ubjedljivo savladali Igman rezultatom 6:1. Iako nije dobro počelo za Mostarce, u 26. minutu tim iz Konjica je ostao sa igračem manje nakon čega je Zrinjski napunio mrežu gostiju do vrha.

ZRINJSKI - IGMAN 7:1 (1:1)

/Topić 32, Ćavar 51, Kiš 53, 90, Mulahusejnović 71, Ćuže 77, Malekinušić 83 - Ramić 10/

Igrao se 10. minut kada je, nakon greška odbrane Zrinjskog i izgubljene lopte na sredini terena, poveo Igman. Anel Hebibović je odlično ubacio sa lijeve strane, a Mirsad Ramić pogodio iz blizine. Bio je Marić na lopti, ali ništa nije mogao učiniti kod ovog gola.

U 22. minutu Almir Bekić zaradio je žuti karton i od trenutka krenula su kolo nizbrdo za ekipu Igmana. Samo četiri minuta kasnije Bekić je bio još jednom neoprezan, a glavni arbitar Mario Pejić mu je pokazao crveni karton.

Uslijedili su žestoki protesti fudbalera i klupe Zrinjskog. Husref Musemić je smirivao svoj igrače i pokazivao Bekiću da krene put svlačionice, a onda mu je prišao glavni sudija i pokazao drugi žuti karton, odnosno crveni iako nije bilo jasno kada je Musemić dobio prvu opomenu.

Izgubio je nakon toga živce iskusni trener, tražio pojašnjenje od četvrtog i glavnog sudije, a na kraju uz sarkastični osmijeh otišao u svlačionicu.

Samo šest minuta nakon isključenja, Zrinjski je stigao do izjednačenja. Alen Jurilj je sa desne strane pronašao usamljenog Frana Topića na nekih 10 metara od gola, a hrvatski internacionalac ne griješi – 1:1.

Tri minuta kasnije tresao se okvir gola. Nakon jedne lopte koja je dugo putovala, najbolje se snašao Ramić koji se odlično snašao i šutirao, ali lopta pogađa prečku.

U 38. minutu do gola je mogao i Zrinjski. Šutirao je Jurilj, golman Ćeman bio već savladan, ali neko od defanzivaca Igmana čisto to sa linije.

Krenulu si „plemići“ silovito u drugom poluvremenu, a to im se isplatilo već u 51. minutu. Nakon kornera lopta se odbija do Ćorluke koji loše šutira, ali lopta stiže do Ćavara koji pogađa za 2:1.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Utakmica nije ni nastovljena kako spada, a Ćeman je još jednom mora da vadi loptu iz svoje mreže. Igrao se 53. minut kada je Nardin Mulahusejnović prsima namjestio loptu Kišu na volej, a ovaj silovito pogodio za 3:1.

Nisu se tu zaustavili domaći, a u 71. minutu bilo je 4:1. Tičinović je pokušao sa desne strane, Ćeman odbranio, a lopta se odbila do Mulahusejnovića kojem je ostao lakši dio posla.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Pet minuta kasnije Zrinjski stiže do novog gola. Ovog puta se Ćuže odlično snašao i prebacio Ćemana za ubjedljivih 5:1. Sedam minuta prije kraja u listu strijelaca se upisao i Malekinušić - 6:1.

Nakon što je Ćeman zasutavio udarac Bilbije, Kiš se našao na pravom mjestu i postavio konačan rezultat ovog meča.

Zrinjski se ovom pobjedom osamio na vrhu tabele Premijer lige BiH te sada ima tri boda više od drugoplasiranog Borca.