Ovdje Borac ide u svoj prvi evropski pohod na bodove: GSP stadion, dom tri kluba, ali ko će igrati na njemu?!

Duel APOEL-a i Borca biće odigran na stadionu GSP u Nikoziji koji je ovog mjeseca proslavio 25. rođendan. Upoznajte se sa zdanjem gdje će crveno-plavi igrati protiv Kiprana!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca doputovali su u Nikoziju gdje ih u četvrtak od 18.45 časova očekuje meč drugog kola Konferencijske lige protiv APOEL-a.

Prošli su crveno-plavi brojna i različita gostovanja, ali će ovo biti posebno pošto su izborili istorjski plasman u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja i sada će se prvi put u nekoj stranoj zemlji boriti za bodove.

Jedan su već osvojili herojskom partijom protiv Panatinaikosa na Gradskom stadionu u Banjaluci, a svoj drugi meč u Konferencijskoj ligi igraće na GSP stadionu u Nikoziji.

GSP ili GCP stadion, u originalu Στάδιο ΓΣΠ (Γυμναστικός Σύλλογος Λευκωσίας) ili u slobodnom prevodu „stadion Sportskog saveza Kipra“, sa kapacitetom od 22.859 gledalaca je najveći stadion na Kipru i jedini koji ispunjava UEFA standarde, pa na njemu svoje evropske mečeve igraju svi kiparski klubovi.

GSP stadion dio je sportskog kompleksa u kojem se nalazi i atletski stadion, još jedan stadion sa vještačkom travom, hotel, teretane i ostali sadržaji za boravak i trening sportista.

Kada su u pitanju domaća takmičenja on je praktično dom sva tri kluba iz Nikozije. Svoje utakmice na njemu igraju APOEL i Omonija, a ranije je to bio i slučaj sa Olimpijakosom iz Nikozije. Iako je Olimpijakos bio trostruki šampion Kipra krajem šezdesetih i početkom 70-ih prošlog vijeka, kada je u Kupu šampiona igrao protiv Sarajeva, sada je u drugoj ligi i svoje utakmice više ne igra na GSP stadionu, jer mu to nije ekonomski isplativo.

Na njemu su i dalje APOEL i Omonija, dva najpopularnija kiparska kluba, koja su svojim međusobnim prijateljskim duelom (3:3) 6. oktobra 1999. otvorili novoizgrađeni GSP stadion.

Stadion pod istim imenom izgrađen 1902. godine ranije se nalazio u centru Kipra i na njemu se igralo sve do 1999. i otvaranja novog, modernijeg zdanja prije 25 godina.

Stadion pod istim imenom izgrađen 1902. godine ranije se nalazio u centru Kipra i na njemu se igralo sve do 1999. i otvaranja novog, modernijeg zdanja prije 25 godina.

Od otvaranja do danas GSP stadion bio je domaćin većine najvažnijih utakmica kiparskih klubova, te naravno reprezentacije Kipra koja određene mečeve igra i na manjim stadionima u drugim dijelovima Kipra.

Stadion u Nikoziji bio je domaći teren i za neke strane klubove, pa su tako izraleski klubovi tokom 2002. godine igrali svoje mečeva Kupa UEFA i Lige šampiona na GSP stadionu. Hapoel Tel Aviv na njemu je dočekao slavni Milan u četvrtfinalu Kupa UEFA, a Makabi Haifa je tokom sezone 2002/03 koristio za mečeve grupne faze Lige šampiona protiv Mančester junajteda, Olimpijakosa i Bajera iz Leverkuzena, te utakmicu nokaut faze Kupa UEFA protiv atinskog AEK-a.

Stadion GSP na kojem igra APOEL Izvor: YouTube/MondoBiH

Na njemu je i Dinamo Kijev 2014. godine tokom nereda nakon puča u glavnom gradu Ukrajine igrao svoj meč šesnaestine finala Lige Evrope protiv Sevilje.

Stadion GSP u Nikoziji je svakako ako ne najbolji, onda u najmanju ruku jedan od najboljih, a hvale ga i brojni igrači koji su igrali na njemu.

„Stadion je lijep, teren je dobar i imate sve preduslove za dobru utakmicu. Ja sam volio da igram na tom stadionu, jer stvarno je fudbalski ambijent, dobri su navijači i mislim da igrači uživaju“, rekao je za MONDO srpski internacionalac Vukašin Jovanović, koji je dvije sezone igrao na Kipru za Apolon iz Limasola.

Pitanje je, međutim, koliko će još dugo igrači i navijači uživati na ovom stadionu jer je njegova budućnost pod velikim upitnikom.

Naime oba kluba koja ga koriste, APOEL i Omonija najavili su izgradnju svojih novih stadiona. Omonija trenutno završava papirologiju i trebala bi u roku tri do četiri godine da dobije novi stadion, dok su istini za volju, planovi APOEL-a na „klimavim nogama“ pošto nije završena finansijska konstrukcija te je početak gradnje neizvjestan, objasnile su nam kolege sa Kipra.

Isto tako reprezentacija Kipra se već okrenula ka igranju na manjim stadionima u drugim gradovima, kako bi se dobio i bolji ugođaj s obzirom da utakmice nacionalnog tima ne mogu da privuku toliko publike koliko prima GSP u Nikoziji, pa ostaje veliko pitanje šta će biti sa ovim stadionom kada (ako) ga napuste dva najveća kiparska kluba.

Banjalučki Borac u četvrtak od 18.45 časova ima priliku da se dobrom partijom i dobrim rezultatom upiše u istoriju i ovog zdanja na svom prvom gostovanju na Kipru.