Nikad lakše, idealno za prvi let! Crveno-plavi stigli u Larnaku! (FOTO, VIDEO)

Ugodna 24 stepena Celsijusa dočekala Borčevu ekspediciju na Kipru.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca poslije dva i po sata ugodnog leta stigli su na Kipar gdje će sutra igrati meč drugog kola Konferencijske lige protiv APOEL-a.

Crveno-plava ekspedicija krenula je oko 9.15 čarter letom iz Banjaluke, a poslije dva i po sata ugodnog leta sletjeli su na aerodrom u Larnaki.

Nikad mekše, potpuno glatko prizemljio se avion, pa su pojedini u avionu prokomentarisali da je ovo idealan let za one kojima je to prvi put.

U Larnaki ih je dočekalo ugodnih 24 stepena Celzijusa, a sunčano i ugodno toplo se očekuje i sutra, na dan utakmice.

Duel protiv APOEL-a igra se na GSP stadionu u Nikoziji, ali aerodrom u glavnom gradu Kipra nije u funkciji još od 1974. godine i turske invazije sjevernog dijela ostrva, pa većina posjetilaca Kipra stiže na međunarodni aerodrom u Larnaki, što je bio i slučaj sa ekspedicijom Borca.

Crveno-plave nakon standardne procedure na aerodromu u Larnaki očekuje polučasovno putovanje do Nikozija i kraći odmor nakon čega će ekipa Borca i takmičarski krenuti u pohod na evropske bodove.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Ekipa Mladena Žižovića u 18 časova odradiće trening na stadionu APOEL-a, a prije toga biće održana i zvanična konferencija za novinare.

Očekivanja crveno-plavih pred sutrašnji duel, kao i sve najnovije informacije, fotografije i video sadržaje sa Kipra pratite na Mondu.

(MONDO)